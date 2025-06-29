Создатель Игры в кальмара защитил скандальный финал: это единственно верный конец

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Автор "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк в интервью Variety объяснил спорный финал третьего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Изначально он планировал другую концовку, но в процессе работы осознал: только текущий вариант завершает арку Сон Ги Хуна идеально.

"Когда я закладывал основу истории, понял — первоначальный финал не работает. Произошли радикальные изменения", — подчеркнул Хван.

Он уверен, что сериал получил логичное завершение, несмотря на критику.

Контраст реакций впечатляет: 83% критиков на Rotten Tomatoes хвалят финал, но лишь 51% зрителей согласны с ними. Многие фанаты считают, что концовка "уничтожила весь сериал", тогда как остальные называют её глубокой.

Автор настаивает — альтернативы не существовало. Создатель закрыл проект, довольный художественной целостностью, оставив аудиторию в жарких спорах.

Уточнения

«Игра́ в кальма́ра» (кор. 오징어게임 Оджино Геим, Ojing-eo Geim) — южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы.

