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Кейт Уинслет отказалась от роли: что это значит для сериала?

0:56
Кино » Зарубежное кино

Лауреат "Оскара" Кейт Уинслет отказалась от главной роли в сериале "The Spot" стриминга Hulu. По данным Deadline, решение связано с творческими расхождениями — развитие сюжета потребовало иного подхода к персонажу.

Кейт Уинслет
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Raffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кейт Уинслет

Авторы проекта, включая сценариста "Людей в чёрном" Эда Соломона, уже ведут переговоры с другими топ-актрисами. Соломон выступит шоураннером и продюсером сериала, съёмки которого планируются на 2026 год.

Сюжет развернётся вокруг успешного хирурга и её мужа-учителя. Мужчина начинает подозревать, что жена причастна к гибели ребёнка. Поиски правды обернутся паутиной секретов, проверяющей их брак на прочность.

В описании проекта подчёркивается: героям предстоит столкнуться со скрытой виной и предательством, которые поставят под вопрос их отношения и решимость.

Уточнения

Кейт Эли́забет Уи́нслет (англ. Kate Elizabeth Winslet; род. 5 октября 1975, Рединг, Беркшир, Великобритания) — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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