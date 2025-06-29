Кейт Уинслет отказалась от роли: что это значит для сериала?

Лауреат "Оскара" Кейт Уинслет отказалась от главной роли в сериале "The Spot" стриминга Hulu. По данным Deadline, решение связано с творческими расхождениями — развитие сюжета потребовало иного подхода к персонажу.
Авторы проекта, включая сценариста "Людей в чёрном" Эда Соломона, уже ведут переговоры с другими топ-актрисами. Соломон выступит шоураннером и продюсером сериала, съёмки которого планируются на 2026 год.
Сюжет развернётся вокруг успешного хирурга и её мужа-учителя. Мужчина начинает подозревать, что жена причастна к гибели ребёнка. Поиски правды обернутся паутиной секретов, проверяющей их брак на прочность.
В описании проекта подчёркивается: героям предстоит столкнуться со скрытой виной и предательством, которые поставят под вопрос их отношения и решимость.
Кейт Эли́забет Уи́нслет (англ. Kate Elizabeth Winslet; род. 5 октября 1975, Рединг, Беркшир, Великобритания) — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
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