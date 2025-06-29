Финал Игры в кальмара-3 раскритиковали как худший в истории: зрители в ярости

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Финальный сезон "Игры в кальмара" столкнулся с волной разочарования после премьеры 27 июня. На Rotten Tomatoes лишь 51% зрителей советуют смотреть продолжение культового сериала.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телевизор

Хотя напряжение и новые игры сохранили эпичность, финал раскритиковали за нелогичность и спешку. Многие уверены: авторы не смогли придумать достойное завершение.

Зрители массово жалуются на провальный финал, десятки нераскрытых сюжетных линий и ощущение, что создатели потеряли контроль над историей.

"Netflix не стоило выпускать такой сезон", — пишут в отзывах.

Некоторые всё же отмечают сильную актёрскую игру и эффектные сцены, но общее впечатление испорчено. Критики сходятся во мнении: это худшее окончание сериала за последние годы.

Пока команда Дэвида Финчера готовит американский ремейк, оригинальная "Игра в кальмара" завершилась спорно, оставив фанатов в недоумении.

Уточнения

«Игра́ в кальма́ра» (кор. 오징어게임 Оджино Геим, Ojing-eo Geim) — южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы.

