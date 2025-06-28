Спилберг раскрыл секрет своей вечной карьеры — семь слов, которые вдохновили Голливуд

Голливуд вздохнул с облегчением. На открытии нового кинотеатра Universal Studios Стивен Спилберг (78 лет) развеял слухи о завершении карьеры.
Легендарный режиссёр произнес ключевую фразу из семи слов.
"Я снимаю много фильмов и не планирую уходить на пенсию никогда", — заявил Спилберг под аплодисменты.
Церемония в честь ультрасовременного кинозала прошла эмоционально. Спилберг говорил о полувековой истории студии. Он назвал её возрождением веры в команду. Донна Лэнгли (NBCUniversal) подчеркнула его роль для будущих поколений кинематографистов.
В беседе с The Hollywood Reporter мастер также раскрыл творческие планы. Оказалось, у него осталась нереализованная мечта. Десятилетиями Спилберг хотел снять вестерн.
Сти́вен А́ллан Спи́лберг (англ. Steven Allan Spielberg; род. 18 декабря 1946[…], Цинциннати, Огайо, США) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?