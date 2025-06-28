Спилберг раскрыл секрет своей вечной карьеры — семь слов, которые вдохновили Голливуд

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Голливуд вздохнул с облегчением. На открытии нового кинотеатра Universal Studios Стивен Спилберг (78 лет) развеял слухи о завершении карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стивен Спилберг

Легендарный режиссёр произнес ключевую фразу из семи слов.

"Я снимаю много фильмов и не планирую уходить на пенсию никогда", — заявил Спилберг под аплодисменты.

Церемония в честь ультрасовременного кинозала прошла эмоционально. Спилберг говорил о полувековой истории студии. Он назвал её возрождением веры в команду. Донна Лэнгли (NBCUniversal) подчеркнула его роль для будущих поколений кинематографистов.

В беседе с The Hollywood Reporter мастер также раскрыл творческие планы. Оказалось, у него осталась нереализованная мечта. Десятилетиями Спилберг хотел снять вестерн.

Уточнения

Сти́вен А́ллан Спи́лберг (англ. Steven Allan Spielberg; род. 18 декабря 1946[…], Цинциннати, Огайо, США) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.

