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Кевин Спейси о возвращении: работаю только с теми, кто верил в мою невиновность

1:27
Кино » Зарубежное кино

Двукратный обладатель "Оскара" Кевин Спейси сделал заявление на фестивале в Римини: его возвращение в профессию после шестилетнего изгнания сопровождается жёстким фильтром на партнёров.

Кевин Спейси
Фото: commons.wikimedia.org by Ричардc39, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кевин Спейси

Актёр навсегда исключил сотрудничество с теми в индустрии, кто поспешил объявить его виновным до вердикта суда.

"Я безмерно благодарен коллегам, которые дождались решения суда, прежде чем выносить приговор. Им я доверяю и ради них готов свернуть горы", — заявил 65-летний Спейси в эмоциональном выступлении на Italian Global Series.

При этом он подчеркнул: тех, кто "торопился с выводами", он простил как людей, но двери для совместных проектов для них закрыты.

Фоном стали громкие судебные победы: в 2022 году нью-йоркский суд снял обвинения в сексуализированном насилии, в 2023-м лондонский суд оправдал его по девяти эпизодам, а текущий гражданский иск в Британии (февраль 2025) пока не доказан.

Сам Спейси называет этот период мучительным, но очищающим опытом, позволившим "переосмыслить ценность работы".

Его оптимизм контрастирует с 2017 годом, когда Netflix уволил актера из "Карточного домика" за день до съёмок финального сезона — сразу после первых непроверенных обвинений.

Уточнения

Ке́вин Спе́йси (англ. Kevin Spacey; полное имя — Ке́вин Спе́йси Фа́улер (англ. Kevin Spacey Fowler); род. 26 июля 1959, Саут-Ориндж, Нью-Джерси, США) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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