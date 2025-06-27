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Сэм Рокуэлл годами получает гонорары за фильм, где его нет: курьёз Голливуда

1:07
Кино » Зарубежное кино

Оскароносный актёр Сэм Рокуэлл поделился невероятным киноляпом из своей карьеры.

Сэм Рокуэлл
Фото: Bryan Berlin by commons.wikimedia.org/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сэм Рокуэлл

В интервью Deadline он признался, что десятилетиями получает остаточные платежи за фильм "Держись за меня" (1989), хотя его сцена не вошла в финальную версию.

История началась с однодневного контракта на эпизодическую роль. Он отметил, что ему досталась всего лишь одна реплика, но съёмочная группа не успела добраться до его сцены в отведённый день.

Освободив актёра, продюсеры избежали оплаты полной недели съёмок.

Ключевая деталь: формально Рокуэлла не уволили. По правилам Гильдии киноактёров, он сохранил право на отчисления как участник проекта.

"Я до сих пор получаю за это чеки, хотя меня в фильме нет", — со смехом добавил актёр.

Этот курьёзный случай раскрывает нюансы голливудских контрактов. Минимум работы — максимум последствий: 35 лет спустя Рокуэлл продолжает получать символические суммы за "невидимую" роль.

Уточнения

Сэм Ро́куэлл (англ. Sam Rockwell; род. 5 ноября 1968, Дейли-Сити, Калифорния, США) — американский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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