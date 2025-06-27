Сэм Рокуэлл годами получает гонорары за фильм, где его нет: курьёз Голливуда

Оскароносный актёр Сэм Рокуэлл поделился невероятным киноляпом из своей карьеры.
В интервью Deadline он признался, что десятилетиями получает остаточные платежи за фильм "Держись за меня" (1989), хотя его сцена не вошла в финальную версию.
История началась с однодневного контракта на эпизодическую роль. Он отметил, что ему досталась всего лишь одна реплика, но съёмочная группа не успела добраться до его сцены в отведённый день.
Освободив актёра, продюсеры избежали оплаты полной недели съёмок.
Ключевая деталь: формально Рокуэлла не уволили. По правилам Гильдии киноактёров, он сохранил право на отчисления как участник проекта.
"Я до сих пор получаю за это чеки, хотя меня в фильме нет", — со смехом добавил актёр.
Этот курьёзный случай раскрывает нюансы голливудских контрактов. Минимум работы — максимум последствий: 35 лет спустя Рокуэлл продолжает получать символические суммы за "невидимую" роль.
Сэм Ро́куэлл (англ. Sam Rockwell; род. 5 ноября 1968, Дейли-Сити, Калифорния, США) — американский актёр.
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