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Единственная роль в кино: почему Маргарита Симоньян больше не снималась в фильмах мужа

1:13
Кино

Маргарита Симоньян приоткрыла завесу тайны над творческим процессом своего мужа — режиссёра Тиграна Кеосаяна. В своём Telegram-канале она призналась, что, даже находясь рядом с ним на съёмочной площадке, никогда не могла постичь секреты его мастерства. Симоньян сравнила Кеосаяна с гениальным фокусником, чьи трюки невозможно разгадать.

Маргарита Симоньян
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

Медиаменеджер также рассказала о своём единственном опыте съёмок в фильме мужа, где ей досталась эпизодическая роль журналистки. Она поделилась воспоминаниями о том, что чувствовала себя не в своей тарелке и не знала, как себя вести, вплоть до малейших жестов. Это кажется удивительным Маргарите после её долгих лет работы на телевидении, однако опыт в кино оказался настолько неудачным, что она решила больше его не повторять.

"Удивительно, но я, с 18 лет работая в прямом эфире, не знала, как себя вести, куда деть руки, куда вообще деться. Это было ужасно… Для меня это было крайне неприятно — как будто меня вынуждают врать. Я зареклась и больше никогда не снималась и не буду", — заключила Симоньян.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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