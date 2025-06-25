Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю

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Михаил Ефремов, освободившись досрочно, верен своему слову. Артист, отбывший наказание за трагическое ДТП, отказался от личного автотранспорта. Теперь его часто можно увидеть на улицах Москвы, но не за рулём автомобиля, а на самокате.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Ефремов

Как рассказал один из очевидцев в беседе с kp.ru, актёр активно использует альтернативные способы передвижения по городу.

"Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице", — пояснил собеседник издания.

Перед тем как выйти на свободу, Михаил Ефремов пообещал больше не садиться за руль, поскольку в 2020 году по его вине погиб человек.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

