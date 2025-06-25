Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю

Михаил Ефремов, освободившись досрочно, верен своему слову. Артист, отбывший наказание за трагическое ДТП, отказался от личного автотранспорта. Теперь его часто можно увидеть на улицах Москвы, но не за рулём автомобиля, а на самокате.
Как рассказал один из очевидцев в беседе с kp.ru, актёр активно использует альтернативные способы передвижения по городу.
"Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице", — пояснил собеседник издания.
Перед тем как выйти на свободу, Михаил Ефремов пообещал больше не садиться за руль, поскольку в 2020 году по его вине погиб человек.
Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).
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