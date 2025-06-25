Фотографии Брюса Уиллиса возмутили фанатов — дочь актёра объяснила, зачем их опубликовала

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 31-летняя актриса и модель Таллула Белль Уиллис опубликовала в своём личном блоге фотографии с отцом, на которых он выглядит весёлым и счастливым, однако некоторые фанаты посчитали, что Таллула поступила непорядочно. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

Подписчики разделились на два лагеря: одни уверены в том, что дочь Уиллиса не должна была показывать фотографии отца, который переживает тяжёлую болезнь, тем более он не мог дать согласие на публикацию этих снимков. Другие поклонники не видят в этом ничего плохого и благодарят дочь актёра за то, что она заботится о нём и делает всё, чтобы он даже в своём состоянии мог испытывать радость.

"Это был прекрасный радостный день. Я решила показать миру фотографии, потому что я знаю, как много мой отец для всех значит", — объяснила Таллула Уиллис.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.

