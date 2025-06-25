Кто бы мог подумать? Арнольд Шварценеггер назвал свой самый прибыльный проект

Арнольд Шварценеггер шокировал признанием о самом прибыльном проекте. Вопреки ожиданиям, им стала комедия "Близнецы" 1988 года, а не боевики.
Актёр в шоу Watch What Happens Live пояснил, что они отказались от зарплаты, но получили долю в правах, а последний гонорар превысил 40 млн долларов.
При этом продюсеры изначально отвергли его: "Кричали: 'Ты сумасшедший? Он должен убивать на экране!'". Решение изменилось только благодаря режиссеру Айвану Райтману и партнёру Дэнни Де Вито.
В результате фильм собрал 216 млн долларов в прокате, принеся сверхприбыли от телепоказов.
Шварценеггер с сожалением отметил, что сиквел "Тройняшки" с Эдди Мёрфи не состоялся. Райтман умер до начала съёмок, похоронив амбициозный проект.
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
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