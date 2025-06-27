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Что скрывают имена дочерей Сарика Андреасяна и Лизы Моряк: интригующая традиция

1:27
Кино

На премии "Мама года 2025" 29-летняя актриса Лиза Моряк, супруга режиссёра Сарика Андреасяна, раскрыла секрет выбора имён для своих дочерей. Корреспонденту сайта "Страсти" она поведала об интересной традиции, сложившейся в их семье.

Кукла
Фото: commons.wikimedia.org by Jorcoga, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кукла

Оказывается, у Лизы и Сарика есть договорённость: если рождается девочка, в имени обязательно должен присутствовать корень "лиз". Именно поэтому их дочерей зовут Элизабет и Шарлиз.

"Пока я буду рожать дочерей, у нас будут лизы", — с улыбкой заявила актриса.

Моряк также рассказала о своём отношении к работе после рождения детей. Она призналась, что выходит на съёмочную площадку из-за профессиональных обязательств — дедлайнов, таймингов и заключённых контрактов. Актриса готова брать малыша с собой и кормить его прямо в вагончике, подчёркивая, что это неотъемлемая часть её образа жизни и профессии.

В разговоре Лиза поделилась, что ей гораздо больше нравится проводить время с детьми, играя и занимаясь творчеством, чем погружаться в бытовые дела.

"Мне сложно готовить, убирать, стирать. Я творческая мама, и мне комфортно играть с ребёнком. Я мама, которая может несколько часов играть с ребёнком. Мне кажется, в этом моя сильная сторона", — размышляла Моряк.

Уточнения

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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