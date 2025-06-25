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Кола, Симпсон и спасение через Финчера: Брэд Питт раскрыл самый тёмный период 90-х

1:05
Кино » Зарубежное кино

Брэд Питт откровенно описал самый деструктивный период своей жизни — первую половину 1990-х. После череды коммерческих проектов актёр погрузился в глубокий кризис.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Он признался, что то время было нездоровым, так как он только курил, выпивал четыре колы со льдом без еды и целыми днями смотреть трансляции по делу О. Джей Симпсона, думая: "Что делать дальше?".

Спасительным кругом стал проект Дэвида Финчера. Изначально сценарий "Семи" разочаровал актёра:

"Прочёл семь страниц — позвонил агенту: "Ты шутишь? Полицейский смотрит на школьные трофеи?" Мне велели дочитать", - пояснил он.

Перелом наступил после встречи с Финчером, который смог увлечь его разговором о кино. После их общения Питт понял, чего хочет от профессии.

Эта роль детектива Миллса не только вернула ему страсть к актёрству, но и стала культовой. Фильм "Семь" (1995) кардинально изменил траекторию карьеры Питта, выведя его на новый уровень.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

«Семь» (англ Seven, или стилизованные от него SE7EN или Se7en) — американский триллер в стиле неонуар, снятый Дэвидом Финчером по сценарию Эндрю Кевина Уокера. Лента рассказывает о расследовании двумя детективами-напарниками серии убийств, которые связаны с семью смертными грехами.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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