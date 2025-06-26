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Как Валентина Талызина пережила предательство внучки — история, которая тронет сердце

1:13
Кино

Незадолго до ухода из жизни Валентина Талызина поделилась глубокой личной драмой, связанной с её внучкой. В откровенном интервью, показанном в программе Андрея Малахова, актриса рассказала о болезненном эпизоде, когда её не пригласили на свадьбу любимой родственницы.

Валентина Талызина
Фото: commons.wikimedia.org by Арзуманян Сергей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валентина Талызина

Талызиной сказали, что невеста уехала с женихом в Иркутск к его родственникам, а на самом деле они оставались в Москве и сыграли свадьбу. Знаменитая бабушка не была приглашена из опасений, что она будет перетягивать на себя всё внимание в силу своего яркого характера.

"Ну, они б мне сказали: "Валя, заткнись!" — я бы заткнулась. Но они хотели, чтобы всё внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!" — поделилась Талызина.

Несмотря на эту обиду, Валентина Илларионовна проявила великодушие и любовь, завещав свою квартиру в центре столицы именно Анастасии Талызиной, своей 25-летней внучке и продолжательнице актёрской династии. Этот жест говорит о силе семейных уз, которые, несмотря на разногласия, оставались для актрисы очень важными.

Уточнения

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (22 января 1935, Омск — 21 июня 2025, Москва) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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