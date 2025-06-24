Последний поклон: умер актёр Гуж Манукян, известный ролями в культовых фильмах

Выдающийся армянский актёр Гуж Манукян умер в возрасте 87 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба союза театральных деятелей Армении. Это стало большой потерей для мира кино и театра. Вероятнее всего, он умер естественной смертью в силу возраста, однако точная причина смерти актёра пока не сообщается.
Гуж Манукян, родившийся в Гюмри (ранее Ленинакан) в 1937 году, посвятил свою жизнь съёмкам в кино и работе в театре. Получив актёрское образование в Ереванском художественно-театральном институте в 1958 году, он начал свой творческий путь в Феодосийском драматическом театре. С 1960 по 1967 год он служил в Ереванском ТЮЗе, после чего стал одним из главных актёров и основателей Ереванского академического театра драмы имени Капланяна.
В 1980 году Гужу Манукяну присвоили звание "Народный артист Армянской ССР". Он ответственно подходил к каждой роли и блестяще воплощал всех своих персонажей. Манукян снялся в "Звезде надежды", "Песни прошедших дней", "Всаднике, которого ждут", "26 бакинских комиссаров" и других знаменитых фильмах. Об этом пишут Известия.
Гуж Манукя́н (настоящее имя — Гурген Александрович Араксманян; арм. Գուժ Մանուկյան; 6 мая 1937, Ленинакан — 24 июня 2025) — советский и армянский актёр театра и кино.
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