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После скандалов и суда с Джонни Деппом: Эмбер Хёрд возвращается в профессию

1:03
Кино » Зарубежное кино

Эмбер Хёрд возвращается в профессию после громкого судебного процесса с Джонни Деппом.

Эмбер Херд
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эмбер Херд

По данным Variety, актриса войдёт в актёрский состав мировой премьеры спектакля Spirit of the People.

Постановка состоится в июле в рамках авторитетного Williamstown Theatre Festival. Хёрд присоединится к ранее объявленным звёздам: номинантам на "Тони" Ато Блэнксон-Вуду и Джеймсу Касенти-Мойеру, а также Амандле Джахаве, Эмме Рамос и другим.

Спектакль, как следует из описания, исследует "неприятные истины о земле и её уничтожении". Режиссёром выступила Даниэлла Кордес (The Thanksgiving Play), известная смелыми социальными проектами.

Это первый крупный творческий проект Хёрд после завершения судебных баталий с экс-супругом. В 2022 году суд в Вирджинии признал её виновной в клевете на Деппа, обязав выплатить миллионные компенсации.

Уточнения

Э́мбер Ло́ра Херд (англ. Amber Laura Heard; род. 22 апреля 1986, Остин, Техас, США) — американская актриса.

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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