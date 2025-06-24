Мой отец разбил голову моей матери: вышла книга с шокирующими откровениями сына Алена Делона

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Шокирующие откровения потрясли мир кино: вышла книга, раскрывающая тёмную сторону жизни Алена Делона. В "Последних днях самурая", основанной на девятимесячном расследовании журналистов Лоранс Пьо и Франсуа Виньоля, сын легендарного актёра Ален-Фабьен Делон обвиняет отца в жестоком обращении.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ален Делон

Опираясь на полицейские отчёты, интервью с родственниками и друзьями, авторы книги рисуют портрет человека, разительно отличающегося от экранного образа. Ален-Фабьен утверждает, что его отец был домашним тираном, регулярно избивавшим его мать Розали ван Бремен, с которой Делон прожил 14 лет.

"Мой отец разбил голову моей матери. Он дважды сломал ей нос, сломал рёбра, а всего повредил восемь рёбер", — рассказал сын актёра.

Более того, Ален-Фабьен утверждает, что жестокость Делона не прекратилась и после расставания с Розали. Он заявляет, что актёр неоднократно избивал свою домработницу и возлюбленную Хироми Роллен. Друг семьи подтверждает эти обвинения, рассказывая о многочисленных синяках и ссадинах на теле Роллин. Сама Хироми призналась, что дважды едва не погибла от рук актёра.

Книга также раскрывает, что в последние годы жизни Ален Делон страдал от паранойи. Он спал с пистолетом под подушкой и однажды даже направил его на собственного сына. Ален-Фабьен, опасаясь за безопасность окружающих, тайно заменил боевые патроны на холостые. Эти откровения бросают тень на наследие Алена Делона и заставляют переосмыслить образ легендарного актёра.

Уточнения

Але́н Фабье́н Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Центр — Долина Луары, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

