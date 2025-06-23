Занимательный человек, такой особенный: Валентина Теличкина поделилась воспоминаниями о Валентине Талызиной

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Известие об уходе из жизни Валентины Талызиной глубоко тронуло и опечалило её коллег по цеху. Валентина Теличкина, работавшая с ней на съёмках легендарного "Зигзага удачи", поделилась своими воспоминаниями о покойной актрисе. Она подчеркнула, что ценит возможность, предоставленную судьбой, поработать с такой талантливой и интересной личностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Арзуманян Сергей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валентина Талызина

"Чувствую благодарность своей судьбе за работу с этой актрисой на съёмочной площадке. Она всегда очень дорожила вниманием зрителей и оправдывала это на сцене, не только на съёмках. Она, конечно, очень хорошая актриса, занимательный человек. Такой особенный", — заявила Валентина Теличкина в беседе с The Voice.

Несмотря на то что характер Валентины Талызиной, по словам Теличкиной, был непростым, им удалось сохранить тёплые и уважительные отношения, к тому же Теличкина отметила, что, в общем-то, у многих других актёров характер тоже не сахар. Актриса подчеркнула, что многое зависит от режиссёра на площадке, и в их случае всё сложилось удачно. Теличкина призналась, что у неё остались только приятные воспоминания о совместной работе и что она ценила Талызину как актрису и партнёра. Она заключила, что их общение было по-человечески тёплым и искренним.

Уточнения

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (22 января 1935, Омск — 21 июня 2025, Москва) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).

