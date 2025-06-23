Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её

Джоан Роулинг лично ознакомилась со сценарием первых эпизодов долгожданного сериала HBO по мотивам "Гарри Поттера" и осталась в восторге.
В своём аккаунт в X (бывший Twitter) она призналась, что прочитала первые двери серии – по её словам, они невероятно хороши.
Будучи исполнительным продюсером проекта, Роулинг активно консультирует "чрезвычайно талантливых" сценаристов.
HBO обещает максимально точную экранизацию книг, свободную от ограничений киноформата. Роулинг также одобрила кастинг главных ролей: "Все трое (Доминик МакЛоклин — Гарри, Арабелла Стэнтон — Гермиона, Аластер Стаут — Рон) — замечательные. Я не могла бы быть счастливее".
В актёрский состав также вошли Локс Пратт (Драко Малфой), Джонни Флинн (Люциус Малфой), Лео Эрли (Симус Финниган), Алессия Леони (Парвати Патил) и Сиенна Муса (Лаванда Браун).
Бел Паули и Дэниел Ригби сыграют Дурслей. Премьера сериала ожидается в 2026 году.
Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), или Ро́линг, также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер.
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