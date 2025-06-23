Мечтаю о Бродвее!: Дженнифер Энистон раскрыла главную цель после 40 лет в кино

56-летняя Дженнифер Энистон, несмотря на четыре десятилетия успешной карьеры, раскрыла нереализованную мечту.
В интервью People актриса призналась, что горит желанием выйти на бродвейские подмостки.
"Я определённо хочу сыграть в бродвейской пьесе. Это в моём списке желаний, но нужно найти время и подходящий проект", — честно призналась голливудская звезда.
Пока конкретные переговоры не ведутся, но цель остаётся приоритетной.
Параллельно актриса выразила готовность вернуться к роли в комедийной франшизе "Несносные боссы". "Персонажи уморительны, а сегодня миру особенно нужны комедии", — объяснила Энистон, подчеркнув важность жанра.
Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).
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