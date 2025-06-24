Тротуары и балы Нью-Йорка: Позолоченный век возвращается с новым сезоном

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Пыльные тротуары и ослепительные балы Нью-Йорка эпохи "Позолоченного века" вновь ждут зрителей.

Фото: youtube.com by канал Max, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синтия Никсон

Третий сезон культовой драмы от Джулиана Феллоуза, создателя "Аббатства Даунтон", официально стартует в воскресенье, 22 июня, в 21:00 по восточному и тихоокеанскому времени (06:00 МСК 23 июня).

Премьера одновременно пройдёт на канале HBO и потоковом сервисе Max, а новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям, завершив восьмисерийный сезон финалом 10 августа.

Сюжет обещает накал страстей: после победы в "Оперной войне" Берта Расселл (Кэрри Кун) стремится к безоговорочному господству в обществе, в то время как её муж Джордж (Морган Спектор) ставит своё состояние на рискованную железнодорожную авантюру.

Напротив, в доме Агнес ван Рейн (Кристин Барански) царит хаос — аристократка не может смириться с новым статусом своей сестры Ады (Синтия Никсон) как хозяйки дома. Амбиции героев угрожают всем, что им дорого.

Вернутся звёзды первого плана: Кэрри Кун, Кристин Барански, Синтия Никсон, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Таисса Фармига и многие другие.

Официальный трейлер уже доступен, погружая в атмосферу предстоящих социальных бурь. Решение о четвертом сезоне HBO пока не объявляло, а первые два сезона ждут зрителей на Max.

Уточнения

«Позоло́ченный век» (англ The Gilded Age) — американский исторический драматический телесериал, созданный Джулианом Феллоузом для HBO.

