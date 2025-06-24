Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утренний секрет здоровья: почему овсянка — лучший завтрак для вашего организма
В Абхазии запустили «Туристическую милицию»: отдых станет безопаснее
Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему
Первый урожай бананов в Ставрополье: что известно о проекте, который всколыхнул рынок
Айсберг с историей: что будет с гигантом, дрейфующим 40 лет
Укусы москитов и лейшманиоз: опасность лета и проверенные способы защиты
Почему редис становится жестким? Узнайте о причинах и решениях
Вы не моете кисти и спонжи? Тогда не удивляйтесь высыпаниям и неидеальному макияжу
Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую

Тротуары и балы Нью-Йорка: Позолоченный век возвращается с новым сезоном

1:35
Кино » Зарубежное кино

Пыльные тротуары и ослепительные балы Нью-Йорка эпохи "Позолоченного века" вновь ждут зрителей.

Синтия Никсон
Фото: youtube.com by канал Max, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синтия Никсон

Третий сезон культовой драмы от Джулиана Феллоуза, создателя "Аббатства Даунтон", официально стартует в воскресенье, 22 июня, в 21:00 по восточному и тихоокеанскому времени (06:00 МСК 23 июня).

Премьера одновременно пройдёт на канале HBO и потоковом сервисе Max, а новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям, завершив восьмисерийный сезон финалом 10 августа.

Сюжет обещает накал страстей: после победы в "Оперной войне" Берта Расселл (Кэрри Кун) стремится к безоговорочному господству в обществе, в то время как её муж Джордж (Морган Спектор) ставит своё состояние на рискованную железнодорожную авантюру.

Напротив, в доме Агнес ван Рейн (Кристин Барански) царит хаос — аристократка не может смириться с новым статусом своей сестры Ады (Синтия Никсон) как хозяйки дома. Амбиции героев угрожают всем, что им дорого.

Вернутся звёзды первого плана: Кэрри Кун, Кристин Барански, Синтия Никсон, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Таисса Фармига и многие другие.

Официальный трейлер уже доступен, погружая в атмосферу предстоящих социальных бурь. Решение о четвертом сезоне HBO пока не объявляло, а первые два сезона ждут зрителей на Max.

Уточнения

«Позоло́ченный век» (англ  The Gilded Age) — американский исторический драматический телесериал, созданный Джулианом Феллоузом для HBO. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России
Авто
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай
Домашние животные
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Последние материалы
В Абхазии запустили «Туристическую милицию»: отдых станет безопаснее
Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему
Первый урожай бананов в Ставрополье: что известно о проекте, который всколыхнул рынок
Айсберг с историей: что будет с гигантом, дрейфующим 40 лет
Укусы москитов и лейшманиоз: опасность лета и проверенные способы защиты
Почему редис становится жестким? Узнайте о причинах и решениях
Вы не моете кисти и спонжи? Тогда не удивляйтесь высыпаниям и неидеальному макияжу
Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую
Хотите стильную кухню без затрат? Секрет — в этом решении
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.