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Невероятные сборы при скромных вложениях: 10 фильмов, которые перевернули кинематограф

2:31
Кино » Зарубежное кино

Кассовый успех иногда приходит неожиданно. Эти 10 классических фильмов стали сенсациями без громкой рекламы.

Девушка у телевизора
Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Девушка у телевизора

"Челюсти" (1975): Стивен Спилберг создал первый летний блокбастер. При бюджете 7 млн долларов фильм собрал 477 млн долларов, навсегда изменив Голливуд.

"Моя большая греческая свадьба" (2002): Ромком с бюджетом 5 млн долларов заработал 368 млн долларов, став рекордсменом среди независимых проектов.

"Безумный Макс" (1979): Австралийский низкобюджетник (400 тыс. долларов) собрал 100 млн долларов, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

"Форрест Гамп" (1994): Фильм за 55 млн долларов стал лидером проката-1994 (678 млн долларов) и завоевал 6 "Оскаров".

"Ведьма из Блэр" (1999): Революция хоррора! При бюджете 60 тыс. долларов проект собрал 248 млн долларов благодаря вирусному маркетингу.

"Касабланка (1942): Роман о Второй мировой войне, который превзошёл все ожидания, получил "Оскар" за лучший фильм и заработал впечатляющие 4,7 млн долларов в прокате, что в то время было огромной цифрой.

"Хэллоуин" (1978): Джон Карпентер создал икону ужасов, которая с бюджетом всего 325 тыс. долларов и сборами в 47 млн долларов стала одной из самых влиятельных фильмов ужасов, когда-либо снятых.

"Наполеон Динамит" (2004): Странная комедия за 400 тыс. долларов покорила мейнстрим, собрав 46 млн долларов.

"Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975): Провалившись в прокате, мюзикл стал культом благодаря полуночным показам (140 млн долларов сборов).

"Неспящие в Сиэттле" (1993): Ромком Норы Эфрон за 21 млн долларов заработал 228 млн долларов, перезапустив жанр.

Эти фильмы доказали: настоящий успех рождается не из бюджета, а из связи со зрителем. Их триумф — урок для всего кинобизнеса.

Уточнения

«Че́люсти» (англ  Jaws) — американский художественный фильм-триллер режиссёра Стивена Спилберга, экранизация одноимённого романа Питера Бенчли.
 

«Фо́ррест Гамп» (англ. Forrest Gump) — комедийная драма 1994 года, девятый полнометражный фильм режиссёра Роберта Земекиса.

«Касабла́нка» (англ  Casablanca) — голливудская романтическая кинодрама 1942 года, поставленная режиссёром Майклом Кёртисом, с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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