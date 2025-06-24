66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего

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Легендарный сериал "Секс в большом городе" навсегда связал Нью-Йорк с историями Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Вот ключевые реальные места, ставшие декорациями:

Квартира Кэрри (Perry Street): Знаменитая лестница и подъезд, где Кэрри курила и болтала с Мирандой, находится по адресу 66 Perry Street в Вест-Виллидже. Первые сезоны снимали и у соседа — 64 Perry Street. Узнаваемые фасады — обязательны к просмотру для фанатов.

Разрыв с Эйденом (Коламбус-Серкл): Душераздирающая сцена расставания у памятника Колумбу произошла на Коламбус-Сёркл (перекрёсток 59-й улицы и 8-й авеню). Сердце Манхэттена стало свидетелем краха помолвки.

Свадьба Миранды (Jefferson Market Garden): Отказавшись от пафоса, Миранда и Стив поженились в уютном Jefferson Market Garden рядом с одноимённой библиотекой (425 6th Ave). Этот скрытый садик в Гринвич-Виллидже — оазис спокойствия.

"Просто подруга" от Мистера Бига (Собор Святого Патрика): Где Кэрри сгорела от стыда, представленная как "просто подруга"? Величественный Собор Святого Патрика на Пятой авеню (между 50-й и 51-й улицами) — символ веры и место одной из самых болезненных сцен.

Нью-Йорк был пятым главным героем сериала. Прогулка по этим адресам — лучший способ почувствовать атмосферу "Секса в большом городе".

Уточнения

«Секс в большо́м го́роде» (англ. Sex and the City, дословный перевод названия — «Секс и большой город») — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом.

