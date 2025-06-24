Прозванный папой Том Хэнкс признался, что хотел бы, чтобы его называли лучшим смотрителем парка

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Том Хэнкс, обладатель двух премий "Оскар", теперь носит неофициальный титул "Папа Америки". Это прозвище ему дал Майк Гантон, исполнительный продюсер документального сериала "Америка", в котором Хэнкс выступил в качестве рассказчика. В интервью журналу Variety Гантон объяснил свой выбор, и Хэнкс, кажется, вполне доволен новым званием.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Хэнкс

Действительно, многие роли Хэнкса в последние годы несут в себе отцовский оттенок. Вспомнить хотя бы его воплощение Уолта Диснея в фильме "Спасение мистера Бэнкса" или образ героического капитана Салли Салленбергера. А его знаменитые монологи в качестве ведущего Saturday Night Live давно стали классикой "отцовского" юмора.

В "Америке", 11-серийном документальном фильме о дикой природе двух континентов, голос Хэнкса придаёт повествованию особую серьёзность и авторитетность. Сам актёр, известный по роли Форреста Гампа, считает, что прозвище "Папа Америки" может отражать "травму семейных проблем для большей части Америки", но принимает его с гордостью.

"У меня есть энтузиазм, который присущ только мне. У меня есть желание доминировать за каждым обеденным столом, за которым я сижу. Это один из недостатков моего характера, над которым я работаю. Но я собираюсь отнестись к этому серьёзно, когда кто-то приходит и говорит: "Мы смотрим на тебя как на отца", потому что лучшие отцы предложат мудрость, терпение и ровно столько дисциплины, сколько нужно, когда придёт время", — сказал Хэнкс.

Однако у Хэнкса есть и другое, более скромное желание. Он признался, что больше всего хотел бы, чтобы его называли "лучшим смотрителем парка, которого они когда-либо слышали", вспоминая вдохновившее его 50-минутное выступление смотрителя у костра.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.

