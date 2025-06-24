Прозванный папой Том Хэнкс признался, что хотел бы, чтобы его называли лучшим смотрителем парка

Том Хэнкс, обладатель двух премий "Оскар", теперь носит неофициальный титул "Папа Америки". Это прозвище ему дал Майк Гантон, исполнительный продюсер документального сериала "Америка", в котором Хэнкс выступил в качестве рассказчика. В интервью журналу Variety Гантон объяснил свой выбор, и Хэнкс, кажется, вполне доволен новым званием.
Действительно, многие роли Хэнкса в последние годы несут в себе отцовский оттенок. Вспомнить хотя бы его воплощение Уолта Диснея в фильме "Спасение мистера Бэнкса" или образ героического капитана Салли Салленбергера. А его знаменитые монологи в качестве ведущего Saturday Night Live давно стали классикой "отцовского" юмора.
В "Америке", 11-серийном документальном фильме о дикой природе двух континентов, голос Хэнкса придаёт повествованию особую серьёзность и авторитетность. Сам актёр, известный по роли Форреста Гампа, считает, что прозвище "Папа Америки" может отражать "травму семейных проблем для большей части Америки", но принимает его с гордостью.
"У меня есть энтузиазм, который присущ только мне. У меня есть желание доминировать за каждым обеденным столом, за которым я сижу. Это один из недостатков моего характера, над которым я работаю. Но я собираюсь отнестись к этому серьёзно, когда кто-то приходит и говорит: "Мы смотрим на тебя как на отца", потому что лучшие отцы предложат мудрость, терпение и ровно столько дисциплины, сколько нужно, когда придёт время", — сказал Хэнкс.
Однако у Хэнкса есть и другое, более скромное желание. Он признался, что больше всего хотел бы, чтобы его называли "лучшим смотрителем парка, которого они когда-либо слышали", вспоминая вдохновившее его 50-минутное выступление смотрителя у костра.
То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.
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