Мастерство Спилберга в самом начале: три причины не пропустить Шугарлендский экспресс

Ранний фильм Стивена Спилберга "Шугарлендский экспресс", долгое время остававшийся в тени его хитов, триумфально вернулся.
Картина 1974 года, вторая в карьере режиссёра, теперь доступна для потокового просмотра на Netflix.
Этот виртуозный фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю пары (Голди Хоун и Уильям Этертон), похищающей полицейского в отчаянной попытке вернуть своего ребёнка. Мастерски выстроенная погоня держит в напряжении.
Игра Голди Хоун стала откровением. Её героиня, эгоистичная, но безгранично любящая мать, вызывает сложную гамму чувств. Эта пронзительная роль — одна из вершин актёрского мастерства в фильмографии Спилберга.
"Экспресс" доказывает: гений Спилберга проявился сразу. Мощная драма, сочетающая скорость "Дуэли" с эмоциональной глубиной, не уступает его позднейшим шедеврам.
Сти́вен А́ллан Спи́лберг (англ. Steven Allan Spielberg; род. 18 декабря 1946[…], Цинциннати, Огайо, США) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
«Шугарлендский экспресс» (англ The Sugarland Express) — криминальная драма режиссёра Стивена Спилберга, вышедшая в 1974 году.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.