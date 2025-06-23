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Мастерство Спилберга в самом начале: три причины не пропустить Шугарлендский экспресс

1:02
Кино » Зарубежное кино

Ранний фильм Стивена Спилберга "Шугарлендский экспресс", долгое время остававшийся в тени его хитов, триумфально вернулся.

Стивен Спилберг
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стивен Спилберг

Картина 1974 года, вторая в карьере режиссёра, теперь доступна для потокового просмотра на Netflix.

Этот виртуозный фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю пары (Голди Хоун и Уильям Этертон), похищающей полицейского в отчаянной попытке вернуть своего ребёнка. Мастерски выстроенная погоня держит в напряжении.

Игра Голди Хоун стала откровением. Её героиня, эгоистичная, но безгранично любящая мать, вызывает сложную гамму чувств. Эта пронзительная роль — одна из вершин актёрского мастерства в фильмографии Спилберга.

"Экспресс" доказывает: гений Спилберга проявился сразу. Мощная драма, сочетающая скорость "Дуэли" с эмоциональной глубиной, не уступает его позднейшим шедеврам.

Уточнения

Сти́вен А́ллан Спи́лберг (англ. Steven Allan Spielberg; род. 18 декабря 1946[…], Цинциннати, Огайо, США) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.

«Шугарлендский экспресс» (англ  The Sugarland Express) — криминальная драма режиссёра Стивена Спилберга, вышедшая в 1974 году.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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