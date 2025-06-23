Светлана Крючкова ошеломила заявлением: до 55 лет она была бездомной — вот в каких условиях ей приходилось жить

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Сейчас сложно представить, что кто-то из артистов когда-то мог сталкиваться с бедностью и даже нищетой, однако бывали случаи, когда артист был лишён даже самого необходимого, например, собственной комнаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Светлана Крючкова

Знаменитая актриса Светлана Крючкова поделилась личной историей, рассказав о непростом пути к обретению собственного дома. Переехав в Москву из Молдовы в юном возрасте, чтобы покорить театральную сцену, она столкнулась с финансовыми трудностями, которые долгое время не позволяли ей обзавестись личным пространством.

В эфире телепередачи "Сегодня вечером" она откровенно рассказала, что до 55 лет не имела возможности жить в собственной комнате. Актриса вспоминает, как ей приходилось ежедневно складывать и раскладывать спальное место, что создавало ощущение постоянной "бездомности". Лишь спустя годы, преодолев препятствия, она смогла приобрести собственное жильё, расположенное неподалёку от Большого драматического театра.

Уточнения

Светла́на Никола́евна Крючко́ва (род. 22 июня 1950, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1991), лауреатка премии «Ника» (1990, 2010).

