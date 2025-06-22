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Все персонажи одинаково отвратительны: актёр Самойленко раскритиковал сериал Слово пацана

Кино

Популярный сериал "Слово пацана", вызвавший бурные обсуждения в обществе, нашёл как преданных поклонников, так и тех, кто остался к нему равнодушен. В числе последних оказался актёр Александр Самойленко. Он поделился своим мнением о нашумевшем проекте, отметив, что не разделяет всеобщего восторга. По словам артиста, ни один из персонажей не вызвал у него симпатии, а обилие негатива в сериале показалось избыточным.

Александр Самойленко
Фото: commons.wikimedia.org by Dragio0077, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Самойленко

Самойленко высказал мнение о том, что в этой истории все персонажи одинаково неприятные, в том числе те, кого режиссёр Жора Крыжовников хотел сделать положительными. Актёр признался, что не понимает, зачем смотреть историю о том, как ребёнок мечтает о криминальной жизни.

"За кого прикажете болеть, кому сопереживать, если мне все они одинаково отвратительны? Включая малолетнего пацана, который появляется в кадре, и одна из его первых фраз: "Я хочу стать бандитом". Так о чём мне смотреть? О том, как мальчик хочет стать бандитом? Я этого, хоть убей, не понимаю", — заявил Самойленко в беседе с "ТН Звёзды".

В заключение Самойленко отметил, что в современном кинематографе слишком много проектов, эксплуатирующих криминальную тематику. Он выразил желание создать фильм, в котором не было бы места насилию и жестокости, где драматические события разрешались бы позитивным финалом.

Уточнения

Алекса́ндр Валерья́нович Само́йленко (род. 28 марта 1964, Ташкент) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, радиоведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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