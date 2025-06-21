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Она не изменилась: Золотовицкий рассказал, как Тенякова пережила смерть Юрского

1:22
Кино » Российское кино

Игорь Золотовицкий раскрыл, как его коллега Наталья Тенякова пережила смерть супруга Сергея Юрского в 2019 году.

Игорь Золотовицкий
Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Игорь Золотовицкий

В интервью изданию VOICE артист отметил, что актриса, скончавшаяся 18 июня от острой сердечной недостаточности, до последнего сохраняла стойкость духа, заложенную её поколением.

"У них с Юрским была невероятная связь, но Наталья Максимовна не изменилась после его ухода", — подчеркнул Золотовицкий.

Он отметил, что актрису поддержали дочь Дарья и внуки, а возвращение на сцену МХТ им. Чехова стало осознанным выбором: она знала, что покойный супруг не простил бы ей затворничества.

Тенякова, прожившая с Юрским почти 50 лет, ради этого брака в 1970-х оставила режиссёра Льва Додина. Как отмечал Золотовицкий, семья всегда оставалась для актрисы приоритетом, но и театр она считала делом жизни. После потери мужа сцена помогла ей обрести новый смысл.

В последние дни Тенякова жаловалась на высокое давление, но продолжала работать. Её коллеги вспоминают, что до последнего выхода она излучала ту же силу духа, что и в годы совместной работы с Юрским.

Уточнения

И́горь Я́ковлевич Золотови́цкий (род. 18 июня 1961, Ташкент, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог. 

Ната́лья Макси́мовна Теняко́ва (по паспорту — Ю́рская; 3 июля 1944, Ленинград, РСФСР, СССР — 18 июня 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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