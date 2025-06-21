Тайна нового Бонда: кто из пяти легендарных режиссёров возьмётся за франшизу?

Пять мировых режиссёров включены в шорт-лист Amazon для съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщает инсайдер Мэттью Беллони.
В борьбу за легендарную франшизу вступили создатель "Дюны" и "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнёв, автор культовых "Малыша на драйве" и "Зомби по имени Шон" Эдгар Райт, обладатель "Оскара" за "На Западном фронте без перемен" Эдвард Бергер, шоураннер "Мира Дикого запада" Джонатан Нолан и режиссёр "Паддингтона" Пол Кинг.
По данным источника, небольшое преимущество имеет Пол Кинг благодаря успешному прошлому сотрудничеству с продюсером проекта Дэвидом Хейманом над фильмами "Паддингтон" и "Уонка".
Параллельно интерес к кандидатурам Вильнёва и Бергера проявляли ключевые продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, ранее контролировавшие права на экранизации Яна Флеминга.
Ранее сообщалось об интересе к проекту со стороны Альфонсо Куарона ("Гравитация", "Рома"), но режиссёр выбыл из гонки. Окончательное решение о назначении постановщика ожидается в ближайшие месяцы.
Проект станет первым фильмом о Бонде под эгидой Amazon, приобретшей права на франшизу в 2022 году за 8,5 млрд долларов.
Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007».
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