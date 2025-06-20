Неснятый шедевр Линча: сценарий Ронни Ракета ушёл с молотка за 150 тысяч долларов

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Сценарий легендарного неснятого фильма Дэвида Линча "Ронни Ракета" продан за 150 000 долларов на аукционе наследия режиссёра.

Фото: commons.wikimedia.org by Thiago Piccoli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дэвид Линч

Торги, организованные Julien's Auctions и Turner Classic Movies 18 июня, собрали в общей сложности свыше 4,5 млн долларов.

Помимо уникальной рукописи, среди топ-лотов оказались режиссёрское кресло Линча ($70 000), оригинальная 35-мм копия его дебютной ленты "Голова-ластик" ($40 000) и личный экземпляр сценария "Малхолланд Драйв" ($98 000).

Отдельный интерес вызвала эспрессо-машина La Marzocco ($35 000), заваривавшая более 20 чашек кофе ежедневно для знаменитого кофемана.

Проект "Ронни Ракета: Абсурдная тайна странных сил существования", разрабатывавшийся Линчем с конца 1970-х, так и не вышел в производство. Режиссёр описывал его как "историю об электричестве и трёхфутовом парне с рыжими волосами".

Несмотря на многолетние попытки найти финансирование, фильм остался нереализованным, хотя сам Линч ещё в 2013 году называл его живым проектом.

"Я жду времени, когда мне будет всё равно на последствия, кроме одного — фильм должен быть завершён. Он очень абстрактный", — признавался кинематографист.

Как отмечала Энн Кребер (жена звукорежиссёра Линча), причина провала крылась не в отказах студий, а в сомнениях самого режиссёра: "Это его самая продуманная история, но Дэвид не был готов к съёмкам".

Уточнения

Дэ́вид Кит Линч (англ. David Keith Lynch; 20 января 1946, Мизула, Монтана — 16 января 2025, Тафт, Калифорния) — американский кинорежиссёр, сценарист, художник, актёр.

