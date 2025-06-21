Бессмертные герои и пыльные дороги: 10 вестернов, которые нужно увидеть, чтобы понять эпоху

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Пыльные улицы, звон шпор, дуэли на закате и непримиримые герои — вестерны навсегда вписали свои имена в историю кино. Вот 10 бессмертных классик жанра, которые стоит посмотреть или пересмотреть.

Фото: unsplash.com by Gonzalo Facello is licensed under Free to use under the Unsplash License Ковбой на лошади

Иствуд — икона жанра.

"За пригоршню долларов" (1964): Дебют "Человека без имени" (Иствуд) и рождение "спагетти-вестерна".

"На несколько долларов больше" (1965) & "Хороший, плохой, злой" (1966): Продолжение трилогии Леоне. Последний фильм с его легендарным финальным поединком часто называют величайшим вестерном.

"Скиталец" (1973), "Джоси Уэйлс" (1976), "Непрощенный" (1992): Иствуд уже как режиссер исследует мрачные стороны Дикого Запада и тему искупления. "Непрощенный" — обладатель 4-х "Оскаров", включая "Лучший фильм".

Другие легенды:

"Рио Браво" (1959): Классика Говарда Хоукса с Джоном Уэйном в роли шерифа, защищающего тюрьму от банды.

"Повесь их высоко" (1968): Иствуд в роли мстителя, ставшего маршалом. (Платформы: Wink, more. tv).

"Две мулы для сестры Сары" (1970): Необычный тандем Иствуда и Ширли Маклейн с юмором и неожиданностями.

"Бледный всадник" (1985): Мистический вестерн Иствуда, отсылающий к "Шейну".

Совет для марафона: Начните с "Долларовой трилогии" (1-3), погрузитесь в мрачный мир "Джоси Уэйлса" и завершите оскароносным "Непрощённым" — это путь эволюции жанра.

Эти фильмы — не просто развлечение, а портреты эпохи, где мораль была расплывчатой, а герои — сложными.

Уточнения

Ве́стерн (англ. western, букв.: «западный») — направление искусства, характерное для США. Действие в вестернах в основном происходит во второй половине XIX века на Диком Западе — в будущих западных штатах США, а также в Западной Канаде и Северной Мексике.



Кли́нтон (Клинт) И́ствуд-младший (англ. Clinton (Clint) Eastwood, Jr., род. 31 мая 1930, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор.



