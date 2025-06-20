Глен Пауэлл и Дженна Ортега на улицах Глазго: что скрывает фильм Гострайтер?

Глазго вновь стал гигантской съёмочной площадкой. На улицах шотландского города кипит работа над новым фантастическим блокбастером "Гострайтер" (Ghostwriter) от режиссёра Джей Джей Абрамса.
В центре внимания — голливудские звёзды. 17 июня в районе Финнистон-стрит под мостом Кингстон был замечен Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик"). Ранее на локациях появилась и Дженна Ортега ("Уэнсдэй"). Также в проекте участвует Сэмюэл Л. Джексон.
Детали сюжета тщательно скрываются, однако известно, что Глазго "играет" футуристическую версию Нью-Йорка. Фильм, вдохновлённый классикой "Последний звёздный боец" (1984), стал первой режиссёрской работой Абрамса после "Звёздных войн: Скайуокер. Восход" (2019).
Съёмочный процесс, сопровождающийся временными перекрытиями улиц, продлится в Глазго до 23 июня. Ранее команда уже работала в Эдинбурге.
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Дже́ффри Дже́йкоб А́брамс (англ. Jeffrey Jacob Abrams; род. 27 июня 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и кинокомпозитор.
Дже́нна Мари́ Орте́га (англ. Jenna Marie Ortega, род. 27 сентября 2002, Палм-Дезерт, Калифорния, США) — американская актриса.
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