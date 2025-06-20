Глен Пауэлл и Дженна Ортега на улицах Глазго: что скрывает фильм Гострайтер?

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Глазго вновь стал гигантской съёмочной площадкой. На улицах шотландского города кипит работа над новым фантастическим блокбастером "Гострайтер" (Ghostwriter) от режиссёра Джей Джей Абрамса.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дженна Ортега

В центре внимания — голливудские звёзды. 17 июня в районе Финнистон-стрит под мостом Кингстон был замечен Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик"). Ранее на локациях появилась и Дженна Ортега ("Уэнсдэй"). Также в проекте участвует Сэмюэл Л. Джексон.

Детали сюжета тщательно скрываются, однако известно, что Глазго "играет" футуристическую версию Нью-Йорка. Фильм, вдохновлённый классикой "Последний звёздный боец" (1984), стал первой режиссёрской работой Абрамса после "Звёздных войн: Скайуокер. Восход" (2019).

Съёмочный процесс, сопровождающийся временными перекрытиями улиц, продлится в Глазго до 23 июня. Ранее команда уже работала в Эдинбурге.

Проект студии Warner Bros. собрал впечатляющий актёрский состав, включая и Эмму Макки ("Сексуальное воспитание").

Уточнения

Дже́ффри Дже́йкоб А́брамс (англ. Jeffrey Jacob Abrams; род. 27 июня 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и кинокомпозитор.



Дже́нна Мари́ Орте́га (англ. Jenna Marie Ortega, род. 27 сентября 2002, Палм-Дезерт, Калифорния, США) — американская актриса.

