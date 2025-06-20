Забытый шедевр автора зомби-хоррора 28 лет спустя назван лучшей фантастикой всех времён

На фоне ажиотажа вокруг премьеры долгожданного зомби-хоррора "28 лет спустя" от режиссёра Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда, внимание обратилось к их прошлой совместной работе.
Как сообщает Irish Star, до нового фильма дуэт создал научно-фантастическую картину, которую многие фанаты считают недооценённым шедевром.
Речь о фильме "Пекло" (Sunshine, 2007) с Килианом Мёрфи в главной роли. Действие разворачивается в 2057 году, где команда астронавтов отправляется в отчаянную миссию: запустить умирающее Солнце и спасти человечество от вымирания.
Несмотря на скромный кассовый успех при релизе, за годы "Пекло" обрело культовый статус. Поклонники и критики всё чаще называют его "лучшей научной фантастикой всех времен", отмечая глубокую философию, напряжённый сюжет и визуальную мощь.
«28 лет спустя» (англ. 28 Years Later) — будущий постапокалиптический фильм ужасов режиссёра Дэнни Бойла по сценарию, написанному совместно с Алексом Гарлендом, продолжение фильмов «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007).
«Пекло» (англ
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