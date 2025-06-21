Сара Джессика Паркер раскрыла боль, скрытую за улыбкой: как одна заметка в СМИ довела актрису до слёз

Слава и всеобщее внимание имеют свою цену. Для Сары Джессики Паркер, звезды "Секса в большом городе", одним из самых болезненных аспектов внезапной популярности стало пристальное внимание к её внешности. Актриса призналась, что на неё обрушилась критика, которая доставляла ей боль, однако до поры до времени знаменитость справлялась с негативными высказываниями в свой адрес и не плакала из-за этого.
Она дала выход своим эмоциям после случая, когда один из глянцевых журналов опубликовал оскорбительный комментарий о её внешности. Этот выпад, по словам актрисы, стал для неё настоящим унижением и довел её до слёз.
Актриса уверена, что подобные заметки не только унизительны, но и несправедливы, поскольку публичная личность, о которой пишут обидные вещи, не имеет возможности ответить и вынуждена только читать комментарии о себе.
"Это не ощущалось как диалог. Ты ведь не можешь оказаться с кем-то в комнате и чтобы он сказал: "Ты и правда непривлекательная", а ты бы в ответ: "Это сложно слышать, но почему ты злишься, зачем тебе это говорить?" — поделилась Сара Джессика Паркер в подкасте Call Her Daddy.
Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер.
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