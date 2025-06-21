27 килограммов после первой беременности: Екатерина Климова раскрыла тайны многодетного материнства

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Екатерина Климова — многодетная мама, воспитывающая четверых детей от разных браков. Несмотря на плотный график, включающий съёмки, гастроли и театральные постановки, Климова всегда находит время для семьи и ухода за собой. Она признаётся, что в начале материнского пути ей не хватало опыта, поэтому она совершала ошибки.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Игнатович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Климова

Во время первой беременности у Климовой не получалось прислушиваться к своему организму, поскольку это был для неё совершенно новый опыт. Актриса не сумела найти баланс между вынашиванием ребёнка и поддержанием формы, и она набрала 27 килограммов. Потом ей было сложно их сбрасывать. Во время следующих беременностей Климова уже лучше понимала своё тело.

Климова считает, что материнство — это постоянные страхи и новые вызовы, но и безграничная радость. Также она отметила, что вместе с детьми она заново переживает всё то, что у неё самой уже давно в прошлом.

Актриса признаётся, что любовь поклонников вдохновляет её. Она чувствует их восхищение не только её творчеством, но и внешним видом и детьми. Климова рада, что смогла реализоваться и как актриса, и как мать.

"Я для себя сформулировала, что ребёнок не должен быть ни как брошка (это то, что постоянно с тобой), ни как брошенка. У детей — свой режим, хобби, кружки. И для этого нужно пожертвовать постоянным контактом с ними. К тому же мне тяжело сосредоточиться на работе, когда где-то тут без присмотра колбасится мой ребёнок", — сообщила Климова РИА Новостям.

Уточнения

Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

