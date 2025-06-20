Запрещённый эпизод Бездны взорвал Disney+: крысы Кэмерона вернулись через 40 лет

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Disney+ удалил с своего стримингового сервиса ремастер классического научно-фантастического фильма "Бездна" Джеймса Кэмерона после того, как стало известно о наличии сцены, ранее запрещённой Британским советом по классификации кинофильмов (BBFC).

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дисней

RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) сообщило, что в ремастере присутствовала сцена с живыми крысами, погружёнными в жидкость. Хотя утверждалось, что крысы выжили, сцена была запрещена ещё в 1989 году из-за того что "принудительное погружение крысы… вызвало ужас".

Все британские домашние версии фильма, включая DVD и Blu-ray, выпускались без этой сцены. Её наличие на Disney+ стало сюрпризом.

RSPCA приветствует удаление сцены с платформы, подчёркивая, что это не связано с культурой отмены. Они хотят, чтобы фильм вернулся на платформу, но уже с удалённой сценой, как это было в кинотеатрах и на других носителях.

Пока не известно, когда и будет ли восстановлена редактированная версия фильма на Disney+ в Великобритании. Неизменённая версия по-прежнему, по всей видимости, доступна на американской версии Disney+, так как она не регулируется BBFC.

Уточнения

«Бездна» (англ lang="en">The Abyss) — научно-фантастический триллер 1989 года, четвёртый в фильмографии режиссёра Джеймса Кэмерона. Картина удостоена премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.





Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.



