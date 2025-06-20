Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат за 25 минут, который нравится даже детям
Подушка против волос: три ночных ритуала, которые тихо убивают шевелюру
Платный вход, но бесценные эмоции: почему озеро Сан-Бенедетто нельзя пропустить во время поездки в Рим
Изолирующие упражнения: что происходит с телом, когда тренируешь одну мышцу отдельно
Андрей Макаревич развеял слухи о плене: иронично поблагодарил СМИ за рекламу
Руку жмут — а в розыске оставляют: СБУ не сняла Мединского с базы
Скандал уладили за одним столом: Алаудинов извинился перед священником, которого оскорбил
Всё больше людей доверяют ИИ самое личное: что может пойти не так в виртуальной терапии
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить

Запрещённый эпизод Бездны взорвал Disney+: крысы Кэмерона вернулись через 40 лет

1:20
Кино » Зарубежное кино

Disney+ удалил с своего стримингового сервиса ремастер классического научно-фантастического фильма "Бездна" Джеймса Кэмерона после того, как стало известно о наличии сцены, ранее запрещённой Британским советом по классификации кинофильмов (BBFC).

Дисней
Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дисней

RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) сообщило, что в ремастере присутствовала сцена с живыми крысами, погружёнными в жидкость. Хотя утверждалось, что крысы выжили, сцена была запрещена ещё в 1989 году из-за того что "принудительное погружение крысы… вызвало ужас".

Все британские домашние версии фильма, включая DVD и Blu-ray, выпускались без этой сцены. Её наличие на Disney+ стало сюрпризом.

RSPCA приветствует удаление сцены с платформы, подчёркивая, что это не связано с культурой отмены. Они хотят, чтобы фильм вернулся на платформу, но уже с удалённой сценой, как это было в кинотеатрах и на других носителях.

Пока не известно, когда и будет ли восстановлена редактированная версия фильма на Disney+ в Великобритании. Неизменённая версия по-прежнему, по всей видимости, доступна на американской версии Disney+, так как она не регулируется BBFC. 

 

Уточнения

«Бездна» (англ   lang="en">The Abyss) — научно-фантастический триллер 1989 года, четвёртый в фильмографии режиссёра Джеймса Кэмерона. Картина удостоена премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
 

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Секрет пляжа Аргилос: где найти целебную глину для молодости кожи? Уникальное природное спа!
Китай установил рекорд по запасам нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Создатель ИИ назвал профессию, которую точно не вытеснят роботы
Греф раскрыл настоящий курс рубля: цифры шокируют даже Минфин
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий
Секретный совет Кристофера Нолана: почему он отговорил сценариста от работы над Бэтменом
Инъекция в пустоту: процедура, которая обещает всё, но меняет не всех
Эти блюда усиливают риск теплового удара — но мы продолжаем их есть
Часами сидите за компьютером? Эта простая привычка снижает риск ранней смерти
Ксения Собчак раскрыла тайну: как Михалков помог Ефремову найти работу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.