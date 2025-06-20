Секретный совет Кристофера Нолана: почему он отговорил сценариста от работы над Бэтменом

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Сценарист Дэвид С. Гойер, известный по работе над трилогией "Тёмный рыцарь" Кристофера Нолана и фильмами "Человек из стали" и "Бэтмен против Супермена" Зака Снайдера, рассказал о совете Нолана.

Фото: commons.wikimedia.org by Celsoazevedo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бэтмен

Гойер, написавший сценарий к трилогии "Блэйд" и "Бэтмен: Начало", вспомнил разговор с Ноланом о работе над фильмами киновселенной DC с Беном Аффлеком в роли Бэтмена. Нолан посоветовал ему отказаться от проекта, поскольку это может сбить с толку зрителей из-за разницы в стилистике и концепции с его трилогией о Бэтмене.

Нолан придерживался мнения, что лучше придерживаться одной установленной вселенной, чем создавать путаницу для зрителей.

Гойер также рассказал о своих планах на будущее, отметив, что отходит от жанра комикс-адаптаций, хотя и будет работать в жанровом кино. Его последним проектом в этом жанре станет второй сезон сериала Netflix "Песочный человек", премьера которого состоится в июле.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



Дэ́вид С Го́йер, полное имя Дэвид Сэ́мюэль Гойер (англ. David Samuel Goyer, род. 22 декабря 1965 года) — американский кинорежиссёр, киносценарист, кинопродюсер и автор комиксов.

