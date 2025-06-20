Не отпускает: как главный герой Как приручить дракона продолжает влиять на жизнь актёра

Съёмки нового фильма "Как приручить дракона" завершены, но герой Иккинг не отпускает исполнителя главной роли Мейсона Теймса.
Во время съёмок видеоролика для Entertainment Weekly, Теймс признался, что во сне он всё ещё ходит, как Иккинг. Он даже пошутил, что звонок его телефона — это звонок от Иккинга.
Теймс и его коллега по фильму Нико Паркер, которая играет Астрид, проходили тест на диапазон эмоций, отвечая на вопросы с неожиданными добавлениями. Они рассказали о своих самых больших страхах и знаменитых крашах.
Теймс с юмором относится к тому, что образ Иккинга прочно закрепился в его подсознании. Он рассказал, что с удовольствием снялся во второй части экранизации мультфильма, и признался, что второй мультфильм является его любимым.
«Как приручи́ть драко́на» (англ. How to Train Your Dragon) — полнометражный анимационный фильм производства студии «DreamWorks Animation», премьера которого состоялась в России 18 марта 2010 года в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.
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