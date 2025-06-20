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Не отпускает: как главный герой Как приручить дракона продолжает влиять на жизнь актёра

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Кино » Зарубежное кино

Съёмки нового фильма "Как приручить дракона" завершены, но герой Иккинг не отпускает исполнителя главной роли Мейсона Теймса.

Мэйсон Теймс
Фото: youtube.com by канал Entertainment Weekly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мэйсон Теймс

Во время съёмок видеоролика для Entertainment Weekly, Теймс признался, что во сне он всё ещё ходит, как Иккинг. Он даже пошутил, что звонок его телефона — это звонок от Иккинга.

Теймс и его коллега по фильму Нико Паркер, которая играет Астрид, проходили тест на диапазон эмоций, отвечая на вопросы с неожиданными добавлениями. Они рассказали о своих самых больших страхах и знаменитых крашах.

Теймс с юмором относится к тому, что образ Иккинга прочно закрепился в его подсознании. Он рассказал, что с удовольствием снялся во второй части экранизации мультфильма, и признался, что второй мультфильм является его любимым.

Уточнения

«Как приручи́ть драко́на» (англ. How to Train Your Dragon) — полнометражный анимационный фильм производства студии «DreamWorks Animation», премьера которого состоялась в России 18 марта 2010 года в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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