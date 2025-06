Не отпускает: как главный герой Как приручить дракона продолжает влиять на жизнь актёра

Съёмки нового фильма "Как приручить дракона" завершены, но герой Иккинг не отпускает исполнителя главной роли Мейсона Теймса.

Фото: youtube.com by канал Entertainment Weekly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мэйсон Теймс

Во время съёмок видеоролика для Entertainment Weekly, Теймс признался, что во сне он всё ещё ходит, как Иккинг. Он даже пошутил, что звонок его телефона — это звонок от Иккинга.

Теймс и его коллега по фильму Нико Паркер, которая играет Астрид, проходили тест на диапазон эмоций, отвечая на вопросы с неожиданными добавлениями. Они рассказали о своих самых больших страхах и знаменитых крашах.

Теймс с юмором относится к тому, что образ Иккинга прочно закрепился в его подсознании. Он рассказал, что с удовольствием снялся во второй части экранизации мультфильма, и признался, что второй мультфильм является его любимым.

