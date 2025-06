Как Джереми Аллен Уайт готовился к роли Спрингстина: секреты подготовки

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Вышел первый трейлер долгожданного музыкального фильма "Избавь меня от ниоткуда" (Deliver Me from Nowhere), посвящённого Брюсу Спрингстину. Главную роль исполнил Джереми Аллен Уайт, звезда сериала "Медведь".

Фильм, снятый режиссёром Скоттом Купером ("Отчаянные сердца"), основан на книге Уоррена Зейнса 2023 года и расскажет о создании шестого альбома Спрингстина "Nebraska" в начале 1980-х. По словам Зейнса, фильм будет отличаться от большинства биографических лент, поскольку "начинается не до успеха, а в его разгаре".

Сам Спрингстин, принимавший участие в создании фильма, высоко оценил игру Уайта, назвав его "потрясающим актёром", который великолепно поёт. Уайт также отметил поддержку Спрингстина, который предоставил ему доступ к себе и оказывал помощь в подготовке к роли.

В фильме также снимаются Джереми Стронг в роли менеджера Спрингстина Джона Ландау и Стивен Грэм в роли отца музыканта. Грэм поделился трогательным сообщением от Спрингстина, в котором певец благодарит актёра за то, что ему удалось ещё раз увидеть своего покойного отца в его образе на экране.

Премьера фильма "Избавь меня от ниоткуда" запланирована на октябрь.

Уточнения

Брюс Фре́дерик Джо́зеф Спри́нгстин (англ. Bruce Frederick Joseph Springsteen), известный под прозвищем Босс (англ. the Boss; род. 23 сентября 1949, Лонг-Бранч, Нью-Джерси, США) — американский рок-исполнитель, автор песен и гитарист, творчество которого на протяжении более шести десятилетий оказывает глубокое влияние на мировую музыкальную культуру.



Дже́реми А́ллен Уайт (англ. Jeremy Allen White; род. 17 февраля 1991, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.