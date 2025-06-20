Сандра О стала настоящим доктором: звезда Анатомии страсти получила почётную степень

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Сандра О, известная по роли доктора Кристины Янг в сериале "Анатомия страсти", превратила вымысел в реальность — 15 июня она получила почётную докторскую степень от Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире.

Фото: commons.wikimedia.org by Sara Komatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сандра О

Это значимое событие в её карьере, о котором актриса с радостью рассказала в Instagram*, опубликовав фотографии в академической мантии.

В своей публикации Сандра шутливо назвала себя "настоящим доктором", подчёркивая, что степень почётная. Она выразила глубокую благодарность Шонде Раймс, создательнице "Анатомии страсти" и выпускнице Дартмута, за помощь в подготовке речи для выпускной церемонии.

Выступая перед почти 10 000 человек, Сандра О призналась, что никогда не училась в университете, лишь играла персонажей, получивших высшее образование. Получив докторскую степень, она осуществила мечту своих родителей.

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Уточнения

Сандра Миджу О (англ. Sandra Miju Oh; род. 20 июля 1971, Оттава, Онтарио, Канада) — канадская и американская актриса.



«Анатомия страсти» (в дословном переводе «Анатомия Грей», англ. Grey's Anatomy) — американский телесериал, созданный Шондой Раймс.

