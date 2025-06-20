Джонни Депп, Кира Найтли и Орландо Блум: кто из них вернётся в Пираты Карибского моря 6?

После неоднозначного восприятия пятой части, "Пираты Карибского моря 6" всё же обретает форму. Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что фильм не ограничится новыми героями.
В проекте появятся любимые персонажи из прошлых частей. Какие именно лица зрители снова увидят на экране — пока загадка. Возможны варианты: возвращение Джонни Деппа, Киры Найтли и Орландо Блума. Однако точных подтверждений нет.
Брукхаймер подчеркнул, что это будет новый подход, что намекает на свежий взгляд на франшизу, но с оглядкой на успех предыдущих фильмов.
Решение вернуть знакомых героев вполне оправдано: пятая часть, несмотря на критику, всё же собрала внушительную кассу. Это говорит о продолжающемся интересе зрителей к истории капитана Джека Воробья и его компании.
Разработка сценария еще идёт, но Брукхаймер полон оптимизма и уверенности в успехе проекта. Возвращение популярных актёров может значительно повысить интерес к "Пиратам Карибского моря 6".
«Пираты Карибского моря» (англ
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