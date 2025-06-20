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Джонни Депп, Кира Найтли и Орландо Блум: кто из них вернётся в Пираты Карибского моря 6?

1:08
Кино » Зарубежное кино

После неоднозначного восприятия пятой части, "Пираты Карибского моря 6" всё же обретает форму. Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что фильм не ограничится новыми героями.

Пират
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пират

В проекте появятся любимые персонажи из прошлых частей. Какие именно лица зрители снова увидят на экране — пока загадка. Возможны варианты: возвращение Джонни Деппа, Киры Найтли и Орландо Блума. Однако точных подтверждений нет.

Брукхаймер подчеркнул, что это будет новый подход, что намекает на свежий взгляд на франшизу, но с оглядкой на успех предыдущих фильмов.

Решение вернуть знакомых героев вполне оправдано: пятая часть, несмотря на критику, всё же собрала внушительную кассу. Это говорит о продолжающемся интересе зрителей к истории капитана Джека Воробья и его компании.

Разработка сценария еще идёт, но Брукхаймер полон оптимизма и уверенности в успехе проекта. Возвращение популярных актёров может значительно повысить интерес к "Пиратам Карибского моря 6".

Уточнения

«Пираты Карибского моря» (англ   lang="en">Pirates of the Caribbean) — серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море, режиссёрами которых выступили Гор Вербински (1—3 части), Роб Маршалл (4-я часть), Эспен Сандберг и Йоахим Рённинг (5-я часть). Сценарий к фильмам писали Терри Россио и Тед Эллиот (1—4 части), Джефф Натансон (5-я часть), а спродюсированы они были Джерри Брукхаймером.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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