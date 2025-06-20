Джонни Депп, Кира Найтли и Орландо Блум: кто из них вернётся в Пираты Карибского моря 6?

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

После неоднозначного восприятия пятой части, "Пираты Карибского моря 6" всё же обретает форму. Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что фильм не ограничится новыми героями.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пират

В проекте появятся любимые персонажи из прошлых частей. Какие именно лица зрители снова увидят на экране — пока загадка. Возможны варианты: возвращение Джонни Деппа, Киры Найтли и Орландо Блума. Однако точных подтверждений нет.

Брукхаймер подчеркнул, что это будет новый подход, что намекает на свежий взгляд на франшизу, но с оглядкой на успех предыдущих фильмов.

Решение вернуть знакомых героев вполне оправдано: пятая часть, несмотря на критику, всё же собрала внушительную кассу. Это говорит о продолжающемся интересе зрителей к истории капитана Джека Воробья и его компании.

Разработка сценария еще идёт, но Брукхаймер полон оптимизма и уверенности в успехе проекта. Возвращение популярных актёров может значительно повысить интерес к "Пиратам Карибского моря 6".

Уточнения

«Пираты Карибского моря» (англ lang="en">Pirates of the Caribbean) — серия приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море, режиссёрами которых выступили Гор Вербински (1—3 части), Роб Маршалл (4-я часть), Эспен Сандберг и Йоахим Рённинг (5-я часть). Сценарий к фильмам писали Терри Россио и Тед Эллиот (1—4 части), Джефф Натансон (5-я часть), а спродюсированы они были Джерри Брукхаймером.

