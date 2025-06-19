Как Убить Билла изменило карьеру Умы Турман: открытие о внутреннем страхе

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Ума Турман сознательно ушла из боевиков после триумфа "Убить Билла".

Фото: commons.wikimedia.org by Gorup de Besanez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ума Турман

В шоу Джимми Фэллона актриса раскрыла причину 20-летнего перерыва.

"Я не увлекалась жанром, избегая дешёвых подражаний. После роли Невесты внутренний голос шептал: "Будь осторожна в выборе", — призналась Турман.

Страх стать "актрисой категории Б" заставил её сосредоточиться на других проектах. Но сейчас звезда нарушила принцип.

Турман присоединилась к сиквелу "Бессмертной гвардии" с Шарлиз Терон. "Увидела шанс вернуться в действие", — пояснила она.

Актрису убедили качественный сценарий и глубина персонажей. Для неё это принципиально важные критерии.

Уточнения

У́ма Кару́на Ту́рман (англ. Uma Karuna Thurman; род. 29 апреля 1970, Бостон, США) — американская актриса и бывшая модель.





«Уби́ть Би́лла» (англ. Kill Bill) — фильм режиссёра Квентина Тарантино, снятый по его же сценарию.

