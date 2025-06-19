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Рэйф Файнс дал эксцентричные советы своему преемнику в новой адаптации Гарри Поттера

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Кино » Зарубежное кино

Рэйф Файнс дал эксцентричные советы актёру, который сменит его в роли Волан-де-Морта в новом сериале о Гарри Поттере.

Рэйф Файнс
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Disenhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рэйф Файнс

В интервью Entertainment Tonight трёхкратный номинант на "Оскар" поделился практическими нюансами.

"Убедитесь, что управляетесь с длинными мантиями и не спотыкаетесь. Репетируйте походку!" — заявил Файнс.

Главный лайфхак касался костюма. Актёр признался, что носил цельную колготку с ластовицей, которая постоянно сползала. Решение? Специальный бандаж с подвязками.

"Я дразнил каскадёров, приподнимая мантию и показывая пояс", — со смехом рассказал Файнс.

Исполнитель роли Волан-де-Морта в сериале HBO пока не раскрыт. Проект анонсировали в 2023 году, а премьера ожидается в 2026-м.

Уточнения

Рэйф Натаниел Туислтон-Уайкхем-Файнс (англ. Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, МФА [ˈreɪf ˈfaɪnz], MWCD /RĀF FĪNZ/, 22 декабря 1962, Ипсуич, Суффолк, Великобритания) — английский актёр, продюсер, режиссёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ. 

«Гарри Поттер» (англ   lang="en">Harry Potter) — будущий американо-британский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Рэйф Файнс дал эксцентричные советы своему преемнику в новой адаптации Гарри Поттера
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