Рэйф Файнс дал эксцентричные советы своему преемнику в новой адаптации Гарри Поттера

Рэйф Файнс дал эксцентричные советы актёру, который сменит его в роли Волан-де-Морта в новом сериале о Гарри Поттере.
В интервью Entertainment Tonight трёхкратный номинант на "Оскар" поделился практическими нюансами.
"Убедитесь, что управляетесь с длинными мантиями и не спотыкаетесь. Репетируйте походку!" — заявил Файнс.
Главный лайфхак касался костюма. Актёр признался, что носил цельную колготку с ластовицей, которая постоянно сползала. Решение? Специальный бандаж с подвязками.
"Я дразнил каскадёров, приподнимая мантию и показывая пояс", — со смехом рассказал Файнс.
Исполнитель роли Волан-де-Морта в сериале HBO пока не раскрыт. Проект анонсировали в 2023 году, а премьера ожидается в 2026-м.
Рэйф Натаниел Туислтон-Уайкхем-Файнс (англ. Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, МФА [ˈreɪf ˈfaɪnz], MWCD /RĀF FĪNZ/, 22 декабря 1962, Ипсуич, Суффолк, Великобритания) — английский актёр, продюсер, режиссёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ.
«Гарри Поттер» (англ
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