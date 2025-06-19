Ноги сами унесли: Александр Михайлов раскрыл шокирующую правду о работе с Олегом Ефремовым

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Александр Михайлов, известный по ролям в фильмах "Любовь и голуби" и "Одиноким предоставляется общежитие", рассказал о своём неприятном опыте общения с Олегом Ефремовым, который на тот момент был художественным руководителем театра МХАТ.

Фото: commons.wikimedia.org by D1964T, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Михайлов

Режиссёр Лев Анохин очень хотел, чтобы Михайлов вступил в труппу этого театра, и предложил ему прийти и поговорить с Ефремовым. Придя, Михайлов застал кусочек репетиции спектакля и увидел, как работал с актёрами Ефремов.

Михайлов сделал вывод, что Ефремов не был способен объяснить актёрам, что конкретно от них требуется, так, чтобы они это понимали, и в какой-то момент Иннокентий Смоктуновский не выдержал и закричал, что не понимает своих актёрских задач в этой постановке. Михайлов вспоминает, что обстановка на сцене была крайне нервозной, а в перерыве, поговорив всего одну минуту с Ефремовым, он понял, что не хочет служить под его руководством.

"Ефремов объявил перерыв. Курил одну за другой сигарету. Я стою. Он поворачивается и произносит: "На героя метишь? Понятно. Опять. А у меня — 75% говна". Так и сказал, имея в виду коллектив артистов. Я стою и не знаю, как реагировать. Потом разворачиваюсь и говорю: "Спасибо, до свидания". Ушёл, больше и не пытался попасть во МХАТ, ноги сами меня оттуда унесли", — поделился Александр Яковлевич.

Об этом сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Алекса́ндр Я́ковлевич Миха́йлов (при рождении — Бара́нов; род. 5 октября 1944, Оловянная, Оловяннинский район, Читинская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, педагог, общественно-политический деятель; народный артист РСФСР (1992).

