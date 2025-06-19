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Чингисхан восстал из кода: как ИИ сотворил киносенсацию, покорившую Канны

1:04
Кино » Российское кино

Киноиндустрия стоит на пороге революции. 26 июня стартует прокат "Чингисхана" — первого полнометражного фильма, полностью созданного искусственным интеллектом.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Над проектом год работали российские энтузиасты. Они использовали 15 разных нейросетей для генерации изображений, звука и монтажа. Основой сюжета стала поэма Виктора Слипенчука.

Как пишет argumenti.ru, фильм уже получил две награды — в Каннах и на московском фестивале — ещё до выхода в кинотеатры.

Режиссёр Кирилл Калашников определил жанр как "нейромикс". Это гибрид кино и видеокомикса.

При этом главной проблемой стала скорость развития ИИ.

"Алгоритмы обновлялись ежемесячно, а то и ежедневно, приходилось постоянно переделывать визуал и звук", — признал продюсер Михаил Слипенчук.

Несмотря на сложности, создатели настаивают: это не эксперимент, а полноценное художественное произведение. 

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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