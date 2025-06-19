Чингисхан восстал из кода: как ИИ сотворил киносенсацию, покорившую Канны

Киноиндустрия стоит на пороге революции. 26 июня стартует прокат "Чингисхана" — первого полнометражного фильма, полностью созданного искусственным интеллектом.
Над проектом год работали российские энтузиасты. Они использовали 15 разных нейросетей для генерации изображений, звука и монтажа. Основой сюжета стала поэма Виктора Слипенчука.
Как пишет argumenti.ru, фильм уже получил две награды — в Каннах и на московском фестивале — ещё до выхода в кинотеатры.
Режиссёр Кирилл Калашников определил жанр как "нейромикс". Это гибрид кино и видеокомикса.
При этом главной проблемой стала скорость развития ИИ.
"Алгоритмы обновлялись ежемесячно, а то и ежедневно, приходилось постоянно переделывать визуал и звук", — признал продюсер Михаил Слипенчук.
Несмотря на сложности, создатели настаивают: это не эксперимент, а полноценное художественное произведение.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.