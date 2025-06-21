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Мэрил Стрип раскрыла имя величайшего актёра в истории — вот на кого она всегда равнялась

2:12
Кино

Мэрил Стрип, чьё имя стало синонимом актёрского мастерства, недавно поделилась своим мнением о том, кто, по её мнению, является величайшим актёром в истории. Обладательница множества наград и признанная критиками за свою невероятную способность перевоплощаться в самые разные роли, Стрип назвала имя, которое уже давно является синонимом кинематографического совершенства: Роберт Де Ниро.

Мэрил Стрип
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мэрил Стрип

Стрип, чья карьера охватывает десятилетия и включает в себя такие знаковые фильмы, как "Из Африки", "Манхэттен" и "Мосты округа Мэдисон", подчеркнула влияние Де Ниро на её собственное развитие как актрисы. Она вспоминает, как, будучи студенткой актёрской школы, была поражена его игрой в "Таксисте", что вдохновило её стремиться к такому же уровню аутентичности и глубины в своей работе.

Их профессиональное сотрудничество началось с фильма "Охотник на оленей", и с тех пор они неоднократно выражали желание снова работать вместе. Возможность представилась с фильмом "Влюблённые", где они смогли исследовать тонкие нюансы человеческих эмоций. Стрип описывает Де Ниро как чрезвычайно скрупулёзного и преданного своему делу актёра, который не терпит фальши и всегда стремится к абсолютной правде в своей игре.

Но связь между Стрип и Де Ниро выходит за рамки профессионального уважения. В 1970-х годах, когда Стрип была в отношениях с Джоном Казале, которому был поставлен диагноз "рак лёгких", Де Ниро проявил невероятную щедрость и поддержку. Зная об их финансовых трудностях, он настоял на том, чтобы Казале был утверждён на роль в "Охотнике на оленей", даже предложив лично покрыть расходы на его страховку. Этот акт доброты и преданности укрепил их связь и подтвердил, что Де Ниро не только выдающийся актёр, но и человек с высокими моральными принципами. Для Мэрил Стрип Роберт Де Ниро — это не просто художественный ориентир, а пример честности и самоотверженности, что делает его, по её мнению, величайшим актёром всех времен.

Уточнения

Мэ́ри Луи́з (Ме́рил) Стрип (англ. Mary Louise «Meryl» Streep; род. 22 июня 1949, Саммит, Юнион, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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