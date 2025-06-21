Любовь на красной дорожке: появление Брэда Питта и Инес де Рамон на премьере фильма всколыхнуло Голливуд

Нью-йоркская премьера фильма "Формула-1" стала не только демонстрацией голливудского блеска, но и редким публичным проявлением чувств для одной из самых обсуждаемых пар. Брэд Питт и Инес де Рамон, чьи отношения развивались вдали от посторонних глаз с 2022 года, решили разделить этот важный момент вместе.
Появление пары на красной дорожке вызвало настоящий ажиотаж. Питт в своём безупречном тёмно-синем костюме излучал классический голливудский шарм. Де Рамон в свою очередь поразила своим элегантным ансамблем, состоящим из юбки с перьями и топа с открытой спиной, однако внимание привлекали не только их наряды, но и та нежность, которой они обменивались. Взгляды, переплетённые руки и искренний смех говорили о глубокой связи между ними.
Это второе официальное появление пары на красной дорожке после Венецианского кинофестиваля в 2024 году стало ещё одним подтверждением серьёзности их отношений, особенно после завершения громкого развода Питта с Анджелиной Джоли.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.
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