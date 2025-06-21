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Любовь на красной дорожке: появление Брэда Питта и Инес де Рамон на премьере фильма всколыхнуло Голливуд

1:09
Кино

Нью-йоркская премьера фильма "Формула-1" стала не только демонстрацией голливудского блеска, но и редким публичным проявлением чувств для одной из самых обсуждаемых пар. Брэд Питт и Инес де Рамон, чьи отношения развивались вдали от посторонних глаз с 2022 года, решили разделить этот важный момент вместе.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Maggie (maggiejumps), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брэд Питт

Появление пары на красной дорожке вызвало настоящий ажиотаж. Питт в своём безупречном тёмно-синем костюме излучал классический голливудский шарм. Де Рамон в свою очередь поразила своим элегантным ансамблем, состоящим из юбки с перьями и топа с открытой спиной, однако внимание привлекали не только их наряды, но и та нежность, которой они обменивались. Взгляды, переплетённые руки и искренний смех говорили о глубокой связи между ними.

Это второе официальное появление пары на красной дорожке после Венецианского кинофестиваля в 2024 году стало ещё одним подтверждением серьёзности их отношений, особенно после завершения громкого развода Питта с Анджелиной Джоли.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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