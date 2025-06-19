Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
О серьезных проблемах мирового сообщества расскажут со сцены Московского Молодежного театра
Идеальный латте без кофемашины: верный способ получить воздушную пенку и богатый вкус
Вас ждет летняя прохлада: как правильно очищать вентилятор, чтобы он работал эффективно
От нежности к укусам за секунду: на самом деле кот хочет вам сказать кое-что
Ушу против фитнеса: почему женщины массово переходят на боевые искусства?
Пять привычек водителя, которые повышают расход топлива без вашего ведома
Новый планетарий в Праге — испытание для вестибулярного аппарата
Вредители ушли — но ненадолго: кто приходит на смену тле и комарам в холод
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Сын Джейсона Момоа – новая звезда Дюны 3: какая роль ему досталась?

1:01
Кино » Зарубежное кино

"Дюна 3" представит новых звёзд. По данным Deadline, сын Джейсона Момоа — 16-летний Накоа-Вольф Момоа — и Ида Брук ("Укрытие") сыграют детей Пола Атрейдеса.

Джейсон Момоа
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джейсон Момоа

Накоа-Вольф дебютирует как Лето II, а Брук станет Ганимой. Их герои — наследники Тимоти Шаламе и Зендеи, рождённые после событий первой книги. Для обоих актёров это первый полнометражный фильм.

Джейсон Момоа вернётся в сагу, но в неожиданном образе. Он сыграет гхолу — клона своего персонажа Дункана Айдахо.

Фильм станет экранизацией романа "Мессия Дюны". Сюжет развернётся через 12 лет после "Части второй", показывая кризис власти Пола и религиозную войну его имени.

Официальное название и дата премьеры пока не объявлены. Предыдущие фильмы Вильнёва собрали 1,12 млрд долларов и получили 8 "Оскаров".

Уточнения

Джо́зеф Дже́йсон Намаке́аха Момо́а (англ. Joseph Jason Namakaeha Momoa; род. 1 августа 1979, Гонолулу, Гавайи) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер гавайского происхождения.

«Дю́на: Мессия» (англ  Dune: Messiah) — запланированный научно-фантастический фильм режиссёра Дени Вильнёва, который станет третьим фильмом кинофраншизы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Садоводство, цветоводство
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно Аудио 
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Российский шоу-бизнес
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова Аудио 
Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли
Красота и стиль
Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Песок засасывает за считаные секунды: как подготовить авто, чтобы не остаться посреди пустыни
Макияж без макияжа: 5 шагов к идеальной естественности без лишних акцентов
Инвестиции Freedom Finance в развитие шахматного спорта Казахстана — вклад в будущее страны
Как из 500 г кабачков сделать котлеты, от которых не откажется ни один вегетарианец
Звезда Звёздных войн восстал против Голливуда: как актёр отказался следовать стереотипам
Помидоры, как в рекламе: просто добавьте 3 ложки — и кусты покроются плодами
Интеллект кошек и собак сравнили в экспериментах — и выводы неожиданные
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Больше никакой боли! Упражнения, которые спасут вашу спину
Сон за рулём наступает внезапно: признаки, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.