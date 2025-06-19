Сын Джейсона Момоа – новая звезда Дюны 3: какая роль ему досталась?

"Дюна 3" представит новых звёзд. По данным Deadline, сын Джейсона Момоа — 16-летний Накоа-Вольф Момоа — и Ида Брук ("Укрытие") сыграют детей Пола Атрейдеса.
Накоа-Вольф дебютирует как Лето II, а Брук станет Ганимой. Их герои — наследники Тимоти Шаламе и Зендеи, рождённые после событий первой книги. Для обоих актёров это первый полнометражный фильм.
Джейсон Момоа вернётся в сагу, но в неожиданном образе. Он сыграет гхолу — клона своего персонажа Дункана Айдахо.
Фильм станет экранизацией романа "Мессия Дюны". Сюжет развернётся через 12 лет после "Части второй", показывая кризис власти Пола и религиозную войну его имени.
Официальное название и дата премьеры пока не объявлены. Предыдущие фильмы Вильнёва собрали 1,12 млрд долларов и получили 8 "Оскаров".
Джо́зеф Дже́йсон Намаке́аха Момо́а (англ. Joseph Jason Namakaeha Momoa; род. 1 августа 1979, Гонолулу, Гавайи) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер гавайского происхождения.
«Дю́на: Мессия» (англ Dune: Messiah) — запланированный научно-фантастический фильм режиссёра Дени Вильнёва, который станет третьим фильмом кинофраншизы.
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