Звезда Звёздных войн восстал против Голливуда: как актёр отказался следовать стереотипам

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Звезда "Звёздных войн", мексиканский актёр Диего Луна, поделился своим опытом работы в Голливуде.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

В интервью The Hollywood Reporter он рассказал, что на ранних этапах карьеры ему постоянно предлагали играть наркоторговцев. Актёр связывает это со своими мексиканскими корнями, отмечая, что Голливуд часто использует стереотипы.

"Люди просто включают определённый шаблон, и вот тебе — мексиканское шоу", — поделился Луна.

Однако всё изменилось после роли шпиона Кассиана Андора в "Звёздных войнах". Эта роль стала прорывом, позволив Луне выйти за рамки предложенных ему ранее образов.

Он подчеркнул, что в начале карьеры ему часто советовали изменить акцент, чтобы соответствовать голливудским стандартам. Но Луна всегда оставался верен себе, понимая, что его уникальность — его сила.

Сейчас, спустя годы, актёр видит, как меняется ситуация в Голливуде. Старые стереотипы уходят в прошлое, система становится более открытой и справедливой, хотя проблемы ещё остаются.

"Я по-прежнему получаю предложения играть наркоторговцев, но теперь я выбираю роли сам, руководствуясь собственными желаниями, а не заезженными клише", — признался Луна.

Уточнения

Дие́го Лу́на Александр (исп. Diego Luna Alexander; род. 29 декабря 1979, Толука-де-Лердо, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр, режиссёр и продюсер.



«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы.

