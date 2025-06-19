Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вас ждет летняя прохлада: как правильно очищать вентилятор, чтобы он работал эффективно
Пять привычек водителя, которые повышают расход топлива без вашего ведома
Ушу против фитнеса: почему женщины массово переходят на боевые искусства?
От нежности к укусам за секунду: на самом деле кот хочет вам сказать кое-что
Новый планетарий в Праге — испытание для вестибулярного аппарата
Вредители ушли — но ненадолго: кто приходит на смену тле и комарам в холод
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Ездишь, как учили в автошколе — а мотор не выдерживает: что не так с правильной ездой
123 тысячи молодых особей нельмы выпустили в Пясину: зарыбление водных объектов Красноярского края

Звезда Звёздных войн восстал против Голливуда: как актёр отказался следовать стереотипам

1:18
Кино » Зарубежное кино

Звезда "Звёздных войн", мексиканский актёр Диего Луна, поделился своим опытом работы в Голливуде.

Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голливуд

В интервью The Hollywood Reporter он рассказал, что на ранних этапах карьеры ему постоянно предлагали играть наркоторговцев. Актёр связывает это со своими мексиканскими корнями, отмечая, что Голливуд часто использует стереотипы.

"Люди просто включают определённый шаблон, и вот тебе — мексиканское шоу", — поделился Луна.

Однако всё изменилось после роли шпиона Кассиана Андора в "Звёздных войнах". Эта роль стала прорывом, позволив Луне выйти за рамки предложенных ему ранее образов.

Он подчеркнул, что в начале карьеры ему часто советовали изменить акцент, чтобы соответствовать голливудским стандартам. Но Луна всегда оставался верен себе, понимая, что его уникальность — его сила.

Сейчас, спустя годы, актёр видит, как меняется ситуация в Голливуде. Старые стереотипы уходят в прошлое, система становится более открытой и справедливой, хотя проблемы ещё остаются.

"Я по-прежнему получаю предложения играть наркоторговцев, но теперь я выбираю роли сам, руководствуясь собственными желаниями, а не заезженными клише", — признался Луна.

Уточнения

Дие́го Лу́на Александр (исп. Diego Luna Alexander; род. 29 декабря 1979, Толука-де-Лердо, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр, режиссёр и продюсер. 

«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Садоводство, цветоводство
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно Аудио 
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Туризм
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи Аудио 
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Недвижимость
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Песок засасывает за считаные секунды: как подготовить авто, чтобы не остаться посреди пустыни
Макияж без макияжа: 5 шагов к идеальной естественности без лишних акцентов
Инвестиции Freedom Finance в развитие шахматного спорта Казахстана — вклад в будущее страны
Как из 500 г кабачков сделать котлеты, от которых не откажется ни один вегетарианец
Звезда Звёздных войн восстал против Голливуда: как актёр отказался следовать стереотипам
Помидоры, как в рекламе: просто добавьте 3 ложки — и кусты покроются плодами
Интеллект кошек и собак сравнили в экспериментах — и выводы неожиданные
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Больше никакой боли! Упражнения, которые спасут вашу спину
Сон за рулём наступает внезапно: признаки, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.