Тяжёлое наследие хита: что скрывает актёр, который устал от Слова пацана

Лев Зулькарнаев раскрыл минусы популярности после роли в хит-сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Актёр устал от постоянных ассоциаций со своим персонажем.
"Я ощущаю ходящую за мной тень сериала. Болезненно реагирую, когда на улице кричат "Зима!"", — признался Зулькарнаев в интервью Setters.
Он честно сказал: теперь "дёргается" при любом напоминании о проекте Жоры Крыжовникова. Актёру важно быть для людей просто Зулькарнаевым, а не одним героем.
Артист признался, что не может подойти к каждому и показать свои работы, поэтому для кого-то он так и останется Зимой.
25-летний Зулькарнаев напомнил о своей фильмографии. В ней уже 22 работы, включая главные роли в "Экспрессе" Руслана Братова и в "Шаляпине".
Лев Вячесла́вович Зулькарна́ев (род. 9 февраля 2000, Тюмень) — российский актёр театра и кино.
«Сло́во пацана́ Кровь на асфа́льте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».
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