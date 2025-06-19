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Тяжёлое наследие хита: что скрывает актёр, который устал от Слова пацана

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Кино » Российское кино

Лев Зулькарнаев раскрыл минусы популярности после роли в хит-сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Лев Зулькарнаев
Фото: telegram by Telegram-канал Льва Зулькарнаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лев Зулькарнаев

Актёр устал от постоянных ассоциаций со своим персонажем.

"Я ощущаю ходящую за мной тень сериала. Болезненно реагирую, когда на улице кричат "Зима!"", — признался Зулькарнаев в интервью Setters.

Он честно сказал: теперь "дёргается" при любом напоминании о проекте Жоры Крыжовникова. Актёру важно быть для людей просто Зулькарнаевым, а не одним героем.

Артист признался, что не может подойти к каждому и показать свои работы, поэтому для кого-то он так и останется Зимой.

25-летний Зулькарнаев напомнил о своей фильмографии. В ней уже 22 работы, включая главные роли в "Экспрессе" Руслана Братова и в "Шаляпине".

Уточнения

Лев Вячесла́вович Зулькарна́ев (род. 9 февраля 2000, Тюмень) — российский актёр театра и кино. 

«Сло́во пацана́ Кровь на асфа́льте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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