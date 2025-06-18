Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от непослушной собаки на улице? Вот причины, почему она игнорирует вас
Ты была бы счастлива даже без меня: Сарик Андреасян публично обратился к жене
Тёмная сторона ChatGPT: как ИИ влияет на психику
Опасность в лукошке: где покупать черешню, чтобы не отравиться
Это не просто суп: как сделать фрикадельки, от которых все будут в восторге
Ирак нарастил поставки нефти в США: что стоит за этим скачком
Lada Azimut показала себя на ПМЭФ: есть шанс изменить рынок кроссоверов
Строительная революция: разработан идеальный заменитель дерева
Речной бум: как Ростов за лето стал столицей круизов

Дмитрий Дюжев: современному кино нужны новые истории, а не ремейки Бригады

0:54
Кино » Российское кино

Дмитрий Дюжев, звезда легендарных "Бригады" и "Жмурок", выступил с резкой критикой идеи создания ремейков этих картин.

Дмитрий Дюжев
Фото: commons.wikimedia.org by Ppmarat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дмитрий Дюжев

В интервью ТАСС актёр призвал современных режиссёров сосредоточиться на оригинальном творчестве.

"Это большие работы двух режиссёров — Балабанова и Сидорова, их наблюдения жизни. Переснимать эти картины сейчас не имеет смысла", — заявил Дюжев, известный по ролям Космоса в "Бригаде" и Саймона в "Жмурках".

Актёр подчеркнул уникальность авторского видения создателей фильмов, ставших культурным феноменом 2000-х. По его мнению, современным кинематографистам стоит искать собственные темы и героев, а не переосмысливать чужие работы.

Он настаивает на том, что режиссёрам следует придумать свои истории, так как в кино остро не хватает свежих идей.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды
Наука и техника
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды Аудио 
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Российский шоу-бизнес
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова Аудио 
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Последние материалы
Строительная революция: разработан идеальный заменитель дерева
Речной бум: как Ростов за лето стал столицей круизов
Фурнитура, которая портит образ: пять деталей, которые выдают бюджетный гардероб
Чудесный раствор для роз: 4 простых ингредиента, о которых не догадывались
19 июня: детский футбол, день рождения водки и первый День отца
Ловушка для простаков: в России ввели неожиданное наказание
Наступление Лондона: Великобритания открыла новый фронт против России
Вторая попа — не приговор: как убрать складку под ягодицами и почему она появляется
15 минут на солнце: дерматолог рассказала, когда можно пренебречь SPF-защитой
Дмитрий Дюжев: современному кино нужны новые истории, а не ремейки Бригады
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.