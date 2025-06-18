Дмитрий Дюжев: современному кино нужны новые истории, а не ремейки Бригады

Дмитрий Дюжев, звезда легендарных "Бригады" и "Жмурок", выступил с резкой критикой идеи создания ремейков этих картин.
В интервью ТАСС актёр призвал современных режиссёров сосредоточиться на оригинальном творчестве.
"Это большие работы двух режиссёров — Балабанова и Сидорова, их наблюдения жизни. Переснимать эти картины сейчас не имеет смысла", — заявил Дюжев, известный по ролям Космоса в "Бригаде" и Саймона в "Жмурках".
Актёр подчеркнул уникальность авторского видения создателей фильмов, ставших культурным феноменом 2000-х. По его мнению, современным кинематографистам стоит искать собственные темы и героев, а не переосмысливать чужие работы.
Он настаивает на том, что режиссёрам следует придумать свои истории, так как в кино остро не хватает свежих идей.
Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссёр.
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