Дмитрий Дюжев: современному кино нужны новые истории, а не ремейки Бригады

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Дмитрий Дюжев, звезда легендарных "Бригады" и "Жмурок", выступил с резкой критикой идеи создания ремейков этих картин.

Фото: commons.wikimedia.org by Ppmarat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дмитрий Дюжев

В интервью ТАСС актёр призвал современных режиссёров сосредоточиться на оригинальном творчестве.

"Это большие работы двух режиссёров — Балабанова и Сидорова, их наблюдения жизни. Переснимать эти картины сейчас не имеет смысла", — заявил Дюжев, известный по ролям Космоса в "Бригаде" и Саймона в "Жмурках".

Актёр подчеркнул уникальность авторского видения создателей фильмов, ставших культурным феноменом 2000-х. По его мнению, современным кинематографистам стоит искать собственные темы и героев, а не переосмысливать чужие работы.

Он настаивает на том, что режиссёрам следует придумать свои истории, так как в кино остро не хватает свежих идей.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и кинорежиссёр.

